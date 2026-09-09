Meghan Markle e Andrea, la vendetta della Regina Elisabetta a pochi giorni dalla morte

A quattro anni dalla morte di Elisabetta II, riemergono indiscrezioni sugli ultimi giorni della sovrana e sulla drastica decisione che avrebbe preso su Meghan e Andrea

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IPA Meghan Markle, Elisabetta e Andrea

A quattro anni dalla morte della Regina Elisabetta, nuovi retroscena tornano ad accendere i riflettori sulle ultime settimane di vita della sovrana. Già duramente provata dalla malattia e dalle tensioni che negli ultimi anni avevano attraversato la famiglia reale, The Queen avrebbe preso una decisione drastica nei confronti di Meghan Markle e del figlio Andrea. Una vera e propria vendetta che non avrebbe lasciato indifferente i due.

Meghan Markle e l’ex Principe Andrea, la vendetta di Elisabetta

Stando a quanto riportato da Radar Online, gli ultimi giorni della Regina Elisabetta sarebbero stati segnati non soltanto dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute, ma anche da una profonda “angoscia emotiva”. A pesare sarebbe stata soprattutto la situazione del figlio Andrea, da sempre considerato il suo prediletto.

Il rapporto tra la monarca e il terzogenito fu travolto dalle conseguenze dello scandalo legato a Jeffrey Epstein e dalla causa civile intentata da Virginia Giuffré. Nel gennaio del 2022 Buckingham Palace annunciò che Andrea avrebbe restituito alla Regina i suoi incarichi militari e i patronati reali e che avrebbe affrontato la vicenda giudiziaria come privato cittadino.

Una decisione particolarmente dolorosa per Elisabetta. Proprio il coinvolgimento del figlio in una delle crisi più gravi vissute dalla monarchia negli ultimi anni del suo regno avrebbe contribuito alla sofferenza personale della sovrana. Da qui sarebbe arrivata anche la presunta scelta di escluderlo dalle ultime volontà testamentarie.

Simile, o quasi, la situazione di Meghan Markle. I rapporti tra i Sussex e la famiglia reale erano ormai deteriorati da tempo. Harry e Meghan avevano lasciato il ruolo di membri senior della royal family nel 2020, trasferendosi successivamente negli Stati Uniti.

La frattura era diventata ancora più evidente nel 2021, quando durante l’intervista con Oprah Winfrey la coppia aveva raccontato pubblicamente difficoltà e tensioni vissute a palazzo. Negli anni successivi sarebbero poi arrivati la docu-serie dedicata ai Sussex e, dopo la morte della Regina, l’autobiografia di Harry, Spare.

Elisabetta avrebbe quindi deciso di lasciare Meghan fuori dalle proprie volontà, anche per quanto riguardava alcuni preziosi di proprietà dei Windsor.

Va però ricordato che, almeno per ora, si tratta di semplici indiscrezioni: nessuna conferma o smentita a riguardo. Il testamento della Regina è stato sigillato, come avviene tradizionalmente per quelli dei membri più anziani della famiglia reale britannica, e i dettagli sulla distribuzione dei suoi beni rimangono riservati.

Le ultime ore di vita della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta II è morta l’8 settembre 2022, a 96 anni, nella residenza scozzese di Balmoral. Nelle sue ultime ore alcuni dei familiari più stretti riuscirono a raggiungerla, mentre altri partirono per la Scozia solo quando le condizioni della sovrana divennero sempre più preoccupanti.

Carlo e la Principessa Anna si trovavano a Balmoral nel giorno della morte. Anche il Principe William raggiunse la residenza, ma quando arrivò la nonna era già morta. Harry, partito separatamente, atterrò in Scozia quando la notizia della scomparsa era già stata annunciata pubblicamente.

Fu Charles, diventato immediatamente Re, a ricordare la madre con un messaggio ufficiale nel quale parlò di un momento di “immenso dolore” per lui e per tutta la famiglia, sottolineando il rispetto e l’affetto che Elizabeth aveva raccolto nel corso dei suoi settant’anni sul trono.

Nei giorni successivi la Gran Bretagna si fermò per l’ultimo saluto alla sua sovrana. La bara venne esposta nella Westminster Hall, dove una lunghissima fila di persone attese per ore per renderle omaggio.

I funerali di Stato si celebrarono il 19 settembre 2022 nell’Abbazia di Westminster, davanti ai parenti, ai capi di Stato e ai rappresentanti delle monarchie di tutto il mondo. Un addio solenne che chiuse definitivamente l’era elisabettiana, mentre sui suoi ultimi giorni e sulle sue volontà più private continua ancora oggi ad aleggiare il mistero.