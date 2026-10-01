Kate Middleton a pranzo con una 94enne: la scelta pericolosissima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Non capita a tutti i giorni che Kate Middleton ti venga a prendere a casa per pranzo, ma Stella Drewett, una splendida signora di 94 anni, è successo. E non si è per niente fatta intimorire dalla presenza della Principessa del Galles.

Kate Middleton, una giornata sull’autobus

Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico e lo ha fatto salendo sul minibus del West Sussex, un’associazione che offre servizi di trasporto, gestita da volontari con sede a Pulborough, in Inghilterra. L’organizzazione aiuta le persone che hanno difficoltà a muoversi a non isolarsi socialmente e rimanere legate alla comunità.

Kate ha voluto esprimere il suo sostegno a questo progetto ed è salita a bordo di uno degli 11 minibus dell’organizzazione ed è andata a prendere i passeggeri alle loro abitazioni per accompagnarli a un centro ricreativo locale.

Una delle tappe era a casa di Drewett, alla quale era stato detto che un personaggio famoso l’avrebbe aiutata ad arrivare a pranzo quel giorno.

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“Quando mi hanno detto: ‘Sarà una celebrità’, ho risposto: ‘Non conosco nessuna celebrità‘”: ha raccontato la 94enne. Di certo, non si aspettava Kate ma l’incontro l’ha resa molto felice.

La Principessa del Galles è andata a prenderla fino alla porta d’ingresso e insieme hanno fatto la spesa del mercoledì per poi recarsi al centro ricreativo. Scherzando Drewett ha detto che la gita settimanale a pranzo presso la sala civica di Pulborough significava “un giorno senza cucinare”.

A tavola Kate si è seduta assieme agli ospiti della comunità, ha sgranocchiato delle patatine e ha chiacchierato coi suoi vicini, parlando anche del servizio dei minibus, apprendendo l’importanza di questo progetto per la comunità locale. La Principessa del Galles e i suoi ospiti sono apparsi davvero felici e in perfetta sintonia, a giudicare dalle battute che si sono scambiati e che hanno fatto ridere tutti.

Kate Middleton, camicia col fiocco e completo grigio

Kate si è presentata al suo appuntamento con un perfetto look da lavoro, ma ha fatto una scelta molto azzardata sul colore e sui volumi.

La Principessa del Galles infatti ha optato per un lungo soprabito in lana grigio dalla forma ampia. Essendo lei filiforme, dava l’impressione che fosse infagottata in quel maxi cappotto.

Splendida invece la camicia in seta grigia con un grande fiocco annodato sul collo. Questo era uno dei modelli preferiti da Lady Diana. La moglie di William l’ha fatto proprio e l’abbiamo vista in diverse occasioni sfoggiarlo, compresa la camicia ciclamino di Gucci, che condivide con Melania Trump.

Kate ha abbinato la blusa a un paio di pantaloni grigi e ha completato il look con borsa, cintura e décolleté bordeaux.

La Principessa del Galles evidentemente non teme di indossare il grigio, uno dei colori più difficili da indossare, perché invecchia. E in effetti il suo outfit non è tra i più riusciti, sebbene lei stava un incanto. Ma in altre uscite ha fatto di meglio.

Infine, per il pranzo collettivo, ha preferito raccogliere i capelli in una raffinata coda di cavallo.