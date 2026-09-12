Kate Middleton, la visita a sorpresa nell’ospedale dove ha ricevuto le cure

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IPA Kate Middleton, la visita a sopresa in ospedale

Nel 2024 Kate Middleton ha affrontato la battaglia contro il cancro ricevendo le cure all’ospedale Royal Marsden di Londra. Un periodo particolarmente complicato, in cui la principessa ha dovuto prendersi cura di sé discostandosi dai doveri reali.

A distanza di quasi due anni e dopo aver annunciato la remissione, la Principessa del Galles è riuscita passo dopo passo a tornare alla propria vita ed è tornata proprio in quell’ospedale, con una visita a sorpresa che l’ha portata a incontrare pazienti e personale.

Kate ha scelto di raccontare la giornata anche sui social, condividendo alcune immagini della visita e raccontando della Three Peaks Challenge, affrontata a giugno per raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity.

Kate Middleton, la visita a sorpresa al Royal Marsden

“È meraviglioso trascorrere del tempo con pazienti, personale e famiglie al Royal Marsden”. È con queste parole che Kate Middleton ha raccontato la sua visita all’ospedale dell’11 settembre, quella stessa struttura dove aveva ricevuto le cure durante uno dei periodi più difficili della sua vita.

Nonostante questa non sia la prima volta che la Principessa del Galles torna al Royal Marsden dopo le cure, questa visita ha però un significato particolare perché le ha permesso di conoscere pazienti attualmente in trattamento e di confrontarsi con il personale sull’importanza di un approccio che non si limiti alla cura clinica della malattia.

Kate ha parlato in particolare della possibilità di accompagnare le persone anche durante la fase della guarigione, quando il cancro continua ad avere un impatto sulla vita quotidiana. Un tema che la Principessa conosce bene e che negli ultimi anni ha iniziato a raccontare con maggiore apertura, parlando anche delle conseguenze che la malattia ha avuto su di lei e sulla sua famiglia.

Durante la visita la principessa ha potuto inoltre vedere i progetti per il nuovo Centre for Holistic Wellbeing and Recovery, uno spazio pensato per affiancare alle cure cliniche un sostegno più ampio al benessere delle persone malate di cancro. Un progetto che si lega direttamente a un’altra iniziativa alla quale Kate ha dedicato tempo ed energie nel corso dell’estate.

Kate Middleton, l’impegno nella Three Peaks Challenge

A giugno Kate aveva affrontato una sfida tutt’altro che simbolica: la National Three Peaks Challenge, completata in 24 ore dopo aver scalato Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon, le montagne più alte rispettivamente di Scozia, Inghilterra e Galles.

L’iniziativa era stata pensata per raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity e per sensibilizzare sull’importanza della cura olistica durante il percorso di una persona malata.

Ora i fondi raccolti contribuiranno allo sviluppo del nuovo Centre for Holistic Wellbeing and Recovery del Royal Marsden, pensato per affiancare alle cure cliniche un sostegno più ampio per i pazienti. Il finanziamento servirà inoltre a sostenere la ricerca sugli approcci complementari che possono contribuire al percorso di cura e recupero delle persone malate di cancro.

“È stato il mio piccolo modo di poter restituire qualcosa e dire grazie”, ha spiegato Kate parlando della sua impresa e del tentativo di trasformare un’esperienza personale difficile in qualcosa che possa essere utile anche ad altre persone.