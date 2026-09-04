Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 6 al 12 settembre 2026

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Finn e Steffy

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 6 al 12 settembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana precedente è stata segnata da un clamoroso malinteso che ha travolto gli equilibri alla Forrester Creations: Steffy, sorprendendo Hope in una situazione che le è sembrata compromettente con Finn, ha deciso di licenziare immediatamente Hope e di chiudere la sua linea. Hope, umiliata e sconvolta, ha cercato conforto da Brooke e da Katie e ha raccontato la sua versione: stava provando capi della linea “Bedroom” o una lingerie come sorpresa per Carter quando Finn è entrato e la caduta ha creato l’apparente compromissione. Carter si è subito schierato con lei, ma ha scoperto che Hope nasconde dettagli per difendere la loro relazione segreta e la sua posizione in azienda. Sul fronte familiare, Taylor e Steffy hanno insistito sul fatto che Hope avesse oltrepassato un limite, mentre Ridge ha scelto di appoggiare la figlia, alimentando tensioni con Brooke e con chi crede all’innocenza di Hope. Finn, dal canto suo, cerca di rassicurare Steffy sul loro matrimonio, mentre la situazione interna alla Forrester Creations resta esplosiva.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Crisi professionale e perdita di identità: Hope viene licenziata e la sua linea viene eliminata, con conseguenze immediate sulla sua carriera e sul suo senso di sé; la decisione scuote l’ambiente della Forrester Creations e mette in discussione ruoli e responsabilità.

• Un malinteso che divide le famiglie: l’incidente con Finn alimenta sospetti e accuse, spaccando il fronte tra chi ritiene Hope colpevole e chi crede a un equivoco; la frattura coinvolge Steffy, Taylor, Ridge, Brooke e Katie, trasformando un episodio privato in una guerra di fazioni.

• Segreti e scelte personali: la relazione segreta tra Hope e Carter complica la situazione: Hope esita a rivelare la verità per proteggere il rapporto e la propria posizione, mentre Carter promette di difenderla ma deve fare i conti con le ripercussioni pubbliche.

• Pressione sui legami coniugali: Finn si trova a rassicurare Steffy del suo amore, ma il sospetto resta e mette alla prova la fiducia nel matrimonio, con possibili conseguenze per la stabilità della coppia.

• Ripercussioni e possibili sviluppi: tra accuse, alleanze e promesse di giustizia da parte di Carter, la settimana lascerà spazio a confronti decisivi e a scelte che potrebbero riaprire la questione oppure trasformarla in un punto di non ritorno per più di un rapporto.