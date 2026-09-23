Beautiful, le anticipazioni del 24 settembre 2026: Steffy irremovibile, è crisi alla Forrester Creations

Dopo il licenziamento di Hope, Steffy vorrebbe comunicare pubblicamente la cancellazione della "Hope for the future": trama di "Beautiful" del 24 settembre

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Beautiful, le anticipazioni del 24 settembre 2026: Steffy irremovibile, è crisi alla Forrester Creations
Ufficio Stampa Mediaset
Hope e Finn in "Beautiful"
Chi è Steffy in Beautiful? Cosa succede a Hope? Qual è la crisi alla Forrester Creations?

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 24 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 24 settembre 2026

La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno. Mentre Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea “Hope for the Future”, Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendere tempo per riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica. Nel frattempo, Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull’incidente che ha provocato il licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi e si chiede se quanto accaduto possa essere stato davvero un malinteso. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 20 al 26 settembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.