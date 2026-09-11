Beautiful, le anticipazioni del 13 settembre 2026: Eric furioso con Steffy

Eric è furioso con Steffy, mentre si discute dell'accaduto tra Hope e Finn: trama di "Beautiful" del 13 settembre

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Eric è furioso con Steffy, mentre si discute dell’accaduto tra Hope e Finn. Ecco le anticipazioni di domenica 13 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 13 settembre 2026

Alla Forrester Creations la puntata di domenica 13 settembre mette al centro le conseguenze immediate del licenziamento di Hope. Ridge, Steffy ed Eric discutono dell’allontanamento deciso il giorno precedente: Eric è visibilmente arrabbiato con Steffy perché considera Hope parte della famiglia e ritiene che la decisione sia stata presa per motivi personali. Steffy si difende con fermezza, dichiarando di non poter tollerare che Hope cerchi di avvicinare suo marito; Ridge, nella sua consueta posizione neutrale in presenza della figlia, evita di schierarsi pubblicamente.

Nel frattempo Brooke, Katie e Zende parlano dell’accaduto: Brooke e Katie riferiscono a Zende che si è trattato di un grave equivoco. Hope, mentre provava della lingerie nello studio, è inciampata e caduta sopra Finn, gesto poi interpretato da Steffy e dallo stesso Finn come un tentativo di approccio. Zende appare incredulo di fronte alla versione più dura, mentre la tensione tra gli esponenti delle due famiglie e le ripercussioni sull’azienda restano il fulcro della vicenda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.