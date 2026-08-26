“Ho pensato di farla finita”, Giovanni Pernice racconta lo scandalo e le accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giovanni Pernice

Giovanni Pernice, ballerino e volto di Ballando con le Stelle, racconta uno dei periodi più difficile della sua vita. E lo fa senza filtri, ricordando il licenziamento dallo show della BBC Strictly Come Dancing, la depressione e le accuse dell’attrice Amanda Abbington.

Le accuse di Amanda Abbington e lo scandalo: parla Giovanni Pernice

Un racconto che Giovanni Pernice ha scelto di fare nel suo libro intitolato Gio: Taking the Lead, un memoir pubblicato il 27 agosto nel Regno Unito in cui il ballerino racconta lo scandalo legato a Strictly Come Dancing, la depressione e quei mesi difficili, segnati anche da pensieri oscuri.

I fatti raccontanti risalgono al 2024 quando Giovanni Pernice era all’apice del successo in Gran Bretagna, protagonista di Strictly Come Dancing, che possiamo definire come una sorta di versione inglese di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Il ballerino venne allontanato e licenziato dal famosissimo programma della BBC dopo le denunce di Amanda Abbington, sua compagna di ballo nello show e nota attrice. La concorrente accusò infatti Pernice di aver creato nel backstage un ambiente di lavoro definito “tossico” e di aver avuto dei comportamenti minacciosi.

Le dichiarazioni di Amanda Abbington spinsero la BBC a realizzare una indagine interna durata circa sei mesi. Un’inchiesta conclusa con l’assoluzione del ballerino da tutte le accuse più gravi e con la conferma di 6 contestazioni su 16 riguardo l’utilizzo di un linguaggio verbale considerato “sgradevole e svalutante” durante le prove per lo show e gli allenamenti.

Nel libro Giovanni Pernice racconta di aver sofferto molto per via dell’allontanamento dal programma, considerando quella decisione ingiusta. “Sono un insegnante esigente – ha svelato -. Ma so di poterti portare in finale e so di poterti condurre alla vittoria del programma, se vuoi essere spronato. Ho detto qualche vaffa… a una persona che mi insultava allo stesso modo. È possibile finire fuori da un programma per questo?”.

Il ballerino ha spiegato che da quel momento la sua salute fisica e mentale avrebbe subito un crollo. In un’intervista rilasciata al Daily Telegraph ha spiegato di aver perso dieci chili e di aver affrontato una profonda depressione. Giovanni Pernice avrebbe dunque iniziato ad avere dei pensieri molto negativi. “Pensavo: “Per me non c’è più posto in questo settore. Quindi che senso ha?” – ha raccontato -. È stato allora che ho pensato: “Bene, facciamola finita. Non ha più senso. Facciamola finita. Non riavrò mai ciò che avevo”.

La rinascita di Giovanni Pernice grazie a Bianca Guaccero

La rinascita è poi arrivata grazie all’Italia e a Ballando con le Stelle. Giovanni Pernice ha infatti preso parte allo show, gareggiando in coppia con Bianca Guaccero. Nel programma il ballerino non ha solamente trionfato, ma si è anche innamorato perdutamente dell’attrice. I due sono legati ancora oggi e formano una delle coppie più belle dello showbiz.

“Le scuse della BBC hanno fatto sembrare vere tutte le storie pubblicate sui giornali, quando in realtà la maggior parte era risultata completamente infondata. Le sue accuse hanno distrutto la mia vita e la mia carriera. E le scuse nei miei confronti dove sono?”, ha spiegato Pernice che oggi ha voltato pagina, ma non dimentica quel momento così doloroso.