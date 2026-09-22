Andreas Muller al Grande Fratello: “Non rifarei Amici. Guadagni da ballerino? Troppo poco”

Andreas Muller si confessa al Grande Fratello: non rifarebbe Amici e racconta le difficoltà vissute da ballerino, tra compensi bassi e un futuro troppo incerto

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Andreas Muller al Grande Fratello 2026

Dieci anni fa la vittoria ad Amici che gli ha regalato la grande popolarità. A distanza di tempo, però, Andreas Muller guarda a quell’esperienza con occhi diversi. Nella Casa del Grande Fratello, il ballerino ha raccontato che oggi non rifarebbe il percorso che nel 2017 lo portò a vincere il talent di Maria De Filippi. Non rinnega quel successo ma ha ammesso che proprio il raggiungimento di un obiettivo inseguito a lungo ha finito per cambiare il suo rapporto con la danza. Ma a pesare sulla scelta di allontanarsi dal ballo c’è stato un elemento molto più concreto: l’instabilità economica di una professione che in Italia può essere pagata molto meno di quanto si immagini.

Perché Andreas Muller non rifarebbe Amici

La confessione di Andreas Muller è arrivata durante una lunga chiacchierata con Simone Annichiarico, altro concorrente del Grande Fratello. Quando il discorso si è spostato su Amici, il gieffino 30enne non ha evitato di certo la domanda: “Non lo rifarei, non era una passione così forte”.

Parole che sorprendono se si considera il percorso che lo aveva portato alla vittoria della sedicesima edizione. L’anno precedente un infortunio lo aveva costretto ad abbandonare il programma, tra le lacrime. Poi il ritorno e finalmente il trionfo. Insomma, una tenacia che non era passata inosservata.

Proprio quel successo, però, potrebbe avere rappresentato uno spartiacque. “Quello evidentemente mi ha saziato”, ha spiegato Muller. Raggiunto il traguardo che aveva inseguito così a lungo, qualcosa sarebbe progressivamente cambiato.

Andreas non rinnega Amici ma oggi riconosce che la danza forse non rappresentava quella passione assoluta sulla quale costruire tutta la sua vita professionale. Una consapevolezza arrivata con il tempo e rafforzata dalle esperienze vissute dopo il talent.

Quanto guadagnava Andreas Muller come ballerino

A incidere sulla scelta di accantonare progressivamente la carriera di ballerino sono state anche le ragioni economiche. Andreas Muller ha raccontato quanto riusciva a guadagnare in alcuni dei suoi lavori: “Prendevo sui 500 euro massimo”.

La situazione poteva diventare più vantaggiosa in presenza di tournée molto lunghe, come quella con Claudio Baglioni di qualche tempo fa. Il problema, a detta di Andreas, era soprattutto la mancanza di continuità: a un anno ricco di impegni poteva seguirne uno con pochi lavori importanti.

“Io dai 19 ai 29 anni ho spinto e dato il massimo, poi ho visto che puntando solo sul ballo non c’era un ritorno“, ha confidato al GF. E il giudizio sulle condizioni economiche della categoria è netto: “I ballerini sono spesso l’ultima ruota del carro”.

Secondo Muller, nei grandi eventi vengono prima le spese per artisti, scenografie, led e luci e soltanto dopo quelle per il corpo di ballo. “Si guadagna troppo poco in Italia. All’estero è diverso, in America, ma anche in Francia si guadagna di più”.

Megan Ria, pure lei ballerina e gieffina di questa edizione del Grande Fratello, si è però intromessa nella conversazione precisando che negli ultimi anni la situazione sarebbe in parte migliorata, soprattutto nei tour musicali e nei videoclip, dove i compensi possono essere più alti. Ha però preferito non svelare le cifre precise.

Che lavoro fa oggi Andreas Muller

Tornando ad Andreas Muller, a pesare era soprattutto l’incertezza. Il marito di Veronica Peparini ha confessato di essere arrivato a guardare con una certa invidia perfino la stabilità professionale dei suoi genitori, che lavorano come baristi, e quella di alcuni conoscenti operai.

“Almeno loro hanno degli stipendi fissi e sicuri”, ha affermato. Anche quando i genitori gli facevano notare che poteva guadagnare più di loro, la sua risposta era legata all‘imprevedibilità: un anno poteva andare molto bene, quello successivo molto meno. “Era tutto troppo instabile, vivevo con una grossa incognita”.

E a complicare il rapporto con il mondo della danza c’era anche il suo carattere. “Non sono fatto per stare sotto altri”, ha detto, ricordando situazioni professionali nelle quali sentiva di contare molto poco e alle quali non sempre riusciva a reagire con distacco.

Pur continuando a frequentare l’ambiente dello spettacolo – prima del Grande Fratello ha partecipato a La Talpa – Andreas Muller ha deciso di cambiare lavoro. Nella Casa ha annunciato di avere aperto a Roma un’attività dedicata soprattutto agli articoli da collezione, dalle carte Pokémon ai pezzi legati a One Piece. “Sto avendo delle soddisfazioni”, ha garantito.