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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

La vittoria non è sempre necessaria. A volte, la sconfitta si dimostra ancora più fruttuosa. Emiliano Fiasco non ha vinto Amici, ci è arrivato vicino per un soffio ma alla fine ho dovuto cedere il primo posto a Lorenzo Salvetti. Poco male, perché il giovane ballerino ha appena iniziato quella che si prospetta come una carriera di gran successo. È stato ammesso in una delle migliori accademie di ballo d’Europa, ma non dimentica da dove è partito. Il suo pensiero, e un sincero ringraziamento, va a Maria De Filippi, che ha sempre creduto in lui e continua a sostenerlo.

Emiliano Fiasco ballerà in Francia

“Oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita” lo scrive su Instagram Emiliano Fiasco, il giovane ballerino che abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione di Amici 25. Così come già annunciato alla fine della trasmissione, il 18enne romano avrà la possibilità di beneficiare di una borsa di studio di sei mesi al Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower di Cannes-Mougins, in Francia, tra le più importanti accademie europee dedicate alla formazione professionale dei danzatori.

“Da una parte, un po’ paura, – ammette il giovanissimo – partire per la Francia, entrare in un’accademia così importante, incontrare persone che non conosco e iniziare tutto da zero mi fa un po’ tremare”. I comprensibili timori sono però ammorbiditi da un entusiasmo incontenibile: “Dall’altra parte, non vedo l’ora di scoprire cosa mi aspetta e di mettermi alla prova”.

Il ringraziamento a Maria De Filippi

Il messaggio Instagram di Emiliano Fiasco si presenta come una lettera a “Maria”, aka miss De Filippi. È a lei che, di fronte a questa nuova vita che lo aspetta, Emiliano rivolge il proprio pensiero. “Voglio ringraziarti perché dentro il programma ci sei sempre stata per me, mi hai accompagnato, sostenuto e dato la possibilità di vivere qualcosa che non avrei mai immaginato” scrive il ballerino.

La conduttrice che da decenni offre a giovani talenti in erba di realizzare i propri sogni, è stata per Emiliano un punto di riferimento: “Senza di te, non avrei avuto la possibilità di entrare in un’accademia così prestigiosa e di continuare a inseguire i miei sogni. Non so cosa mi aspetterà in questo nuovo percorso, ma so che porterò con me tutto quello che ho imparato, le emozioni che ho vissuto e il ricordo di tutte le persone che hanno reso questo viaggio così speciale”.

Il ringraziamento è sincero ed emozionato. “Grazie davvero, Maria, per aver creduto in me, – scrive il 18enne con tanto di cuoricino rosso – Ti voglio tanto bene e spero di poterti riabbracciare presto”.

La dolce risposta della conduttrice

Rompendo il solito silenzioso riserbo, Maria De Filippi ha risposto alla lettera social di Emiliano. “Intanto davvero grazie delle tue parole, ma credimi io non ho fatto nulla. – ha scritto – Ho solo visto un bambino che ballava su una canzone di Vecchioni dal titolo Sogna ragazzo sogna, e questo in un programma dove il mio ruolo era quello di ‘giudice’. Poi ho rivisto un giovane ragazzo che ballava ad Amici, e il talento del bambino era ancora più chiaro nel giovane ragazzo. Voglio dirti che ti voglio bene anche io, ma soprattutto di non aver paura e che certi sogni si avverano”.

Prima di entrare nella scuola di Amici, Emiliano Fiasco fu infatti concorrente di Tu si que vales, e chissà su quali altri palchi ancora lo vederemo in futuro.