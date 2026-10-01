Bianca Balti e Chiara Ferragni in rosa, Jennifer Lopez in total brown: i look alla Paris Fashion Week 2026
Dopo gli epici show di New York, Londra e Milano, anche la Paris Fashion Week 2026 entra finalmente nel vivo: presso il sontuoso Hôtel de Charost, precisamente nei suggestivi giardini della residenza dell'ambasciatore britannico, sotto una pioggia tanto inaspettata quanto scenografica, a Parigi è andato in scena un vero e proprio spettacolo firmato Stella McCartney. Si trattava infatti di una collezione-manifesto, dedicata alla salvaguardia degli oceani e alla lotta contro la pesca intensiva, dove silhouette fluide e stampe marine hanno evocato la fragile bellezza della vita sommersa. In questa atmosfera sognante ma fortemente impegnata, ovviamente, a farsi notare è stato anche il front row stellare: a dominare senza alcuno sforzo è stata Jennifer Lopez, per l'occasione in total brown. Eccola con addosso un sofisticato tubino color biscotto con cintura in pelle, avvolta in una sontuosa stola di eco-pelliccia ton sur ton. Hanno completato il look monocromatico una soffice pouch in faux-fur e delle décolleté affilatissime.