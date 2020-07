Antonella Clerici chiarisce: “Non ho scippato nulla a Elisa Isoardi”

editato in: da

Con la notizia della chiusura de La Prova del Cuoco e il ritorno in televisione di Antonella Clerici, si sono susseguite numerose indiscrezioni che, ancora una volta, parlano della presunta rivalità tra la biondissima conduttrice e la sua collega Elisa Isoardi. Per la Clerici è dunque tempo di fare chiarezza sulla situazione.

Sulle pagine del settimanale Oggi, la presentatrice ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando dei suoi progetti futuri che, all’indomani della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, la vedranno protagonista di ben due nuove trasmissioni. Il primo è un serale, The Voice Senior, spin-off del famoso format canoro che coinvolgerà voci talentuose over 60. Ma la novità più curiosa riguarda il ritorno di Antonella Clerici nella fascia di mezzogiorno, che aveva lasciato esattamente due anni fa con l’arrivo di Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco.

La conduttrice prenderà infatti il comando di un nuovo cooking show intitolato È sempre mezzogiorno, che la vedrà impegnata ogni giorno a partire dal prossimo 7 settembre 2020, proprio nella fascia che fino a poco fa era riservata a La Prova del Cuoco. E proprio su questo punto, Antonella ha deciso di fare chiarezza: “Non ho scippato nulla a Elisa Isoardi. Da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere La Prova del Cuoco e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia”.

Stefano Coletta, direttore Rai, aveva parlato proprio nei giorni scorsi della “emorragia di ascolti” che ha portato alla decisione di chiudere lo storico show di mezzogiorno. La Clerici, quasi a confermare le ultime indiscrezioni che la vedrebbero in buoni rapporti con la Isoardi, ha preso le sue parti: “Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la ‘sua’ trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro”.

Dopo aver chiarito la situazione, Antonella Clerici ha raccontato un po’ il suo nuovo programma. In origine, È sempre mezzogiorno avrebbe dovuto andare in onda in diretta dalla splendida casa nel bosco che la conduttrice ha acquistato ad Arquata Scrivia, ma per rispondere alle stringenti misure di sicurezza la produzione ha deciso di ricostruire il set a Milano: “Avevo già fatto costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così”. E sulla sua conduzione, ha rivelato: “Non ho copioni, vado sempre e solo di pancia: sono negata per le conduzioni istituzionali, io mi diverto a essere senza schemi. Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo”.