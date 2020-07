Elisa Isoardi e la Prova del Cuoco chiusa: parla la Rai

editato in: da

La chiusura della Prova del Cuoco e l’addio di Elisa Isoardi hanno fatto molto discutere, soprattutto per l’arrivo su Rai Uno di un nuovo show condotto da Antonella Clerici che andrà in onda nella stessa fascia oraria. Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, Stefano Coletta ha voluto chiarire la situazione, parlando delle scelte fatte dalla rete. “Elisa Isoardi aveva preso un impegno per Ballando con le stelle – ha raccontato durante la conferenza stampa -. La mia decisione è stata quella di intervenire per gli ascolti per La prova del cuoco dove c’era una emorragia.

“Bisognava intervenire subito e ho chiamato Antonella Clerici – ha aggiunto Coletta -. Il cooking è un pretesto, per lei è un ritorno alle origini. Abbiamo visto che il cibo è spesso la risposta alle nostre fragilità e vogliamo valorizzare questo supporto emotivo con un programma che lo valorizzi e ne offra una nuova dimensione”. Antonella Clerici sarà fra i grandi protagonisti della prossima stagione televisiva, alla guida di un cooking show in onda a mezzogiorno e di The Voice Over, versione particolare del talent The Voice.

Coletta ha inoltre parlato del futuro di Elisa Isoardi, un volto Rai molto amato. “Con lei stiamo pensando a un ritorno in conduzione – ha spiegato – con uno spazio più adatto ma a partire dal 2021”. Nessuna conferma riguardo la conduzione di Check Up, storico programma dedicato alla salute, l’unica certezza è che Elisa sarà a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Qualche giorno fa la Isoardi si era sfogata, parlando della chiusura della Prova del Cuoco. “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi ma non ce l’hanno fatta – aveva spiegato sulle pagine di Oggi -. Andare in diretta tutti i giorni per me è stato un viatico. Si accendeva la telecamera e mi lasciavo tutto alle spalle: è stato davvero terapeutico. Mi ha regalato spensieratezza e ora mi viene il magone a pensare di non rivedere più le persone con cui lavoravo, perché sono stati compagni di viaggio”.

La conduttrice aveva poi commentato il mancato saluto alla Clerici nell’ultima puntata de La Prova del Cuoco. “Quando sono entrata nel programma, dopo di lei, l’ho ringraziata – aveva svelato -. Ma perché avrei dovuto farlo anche nell’ultima puntata? Fra di noi non c’è alcuna antipatia. […] Comunque chiedo scusa, pardon…”.