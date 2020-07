Elisa Isoardi si confessa sulla Prova del Cuoco e Matteo Salvini

editato in: da

Elisa Isoardi si confessa su Matteo Salvini e l’addio alla Prova del Cuoco, svelando cosa pensa davvero. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per la conduttrice che ha dovuto fare i conti con la chiusura della storica trasmissione Rai creata da Antonella Clerici e che guidava da circa due anni. “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”, ha spiegato la Isoardi al settimanale oggi, ripensando allo show che guidava con Claudio Lippi.

Elisa sarà presto alla guida di Check Up e parteciperà a Ballando con le Stelle, ma ha confessato di aver temuto di non avere nessun altro programma. “La chiami pure strizza – ha confessato al giornalista di Oggi -. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto […] Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”.

La Isoardi ha poi parlato ancora una volta del legame (finito) con Matteo Salvini. Il leader della Lega e la conduttrice sono stati una coppia per diverso tempo, poi le loro strade si sono divise. Oggi lui è legato a Francesca Verdini, mentre lei, dopo una breve relazione con Alessandro Di Paolo, è tornata single. “Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto”, ha confessato. E parlando di Alessandro Di Paolo ha aggiunto: “I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico”.

Riguardo a Matteo Salvini, infine, ha affermato: “Credo sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”. Su Instagram, Elisa è molto seguita e apprezzata, merito della sua simpatia, della passione per la cucina, ma anche dell’innegabile bellezza. “Me ne dimentico spesso – ha rivelato -. Poi, certo, ringrazio mia madre e la genetica… Sexy? Io mi sento uomo, pensi un po’”.