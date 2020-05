Salvini e Francesca Verdini pronti alle nozze: lui si confessa

editato in: da

Matteo Salvini e Francesca Verdini sorridono felici dopo le rivelazioni di Elisa Isoardi

Matteo Salvini torna a parlare del suo amore per Francesca Verdini e delle possibili nozze. Dopo l’addio a Elisa Isoardi, il leader della Lega ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditrice e la love story procede a gonfie vele. La coppia ha iniziato da poco una convivenza e pensa già al matrimonio, come ha confermato anche il politico, ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora.

“Stamattina sono uscito, sono andato a bere il cappuccino in un caffè a Roma – ha raccontato -, poi sono passato dal tabaccaio, ma non per me. Io sono 14 mesi che non tocco sigaretta, l’astensione dal tabagismo fa bene alla salute”. Salvini ha svelato di aver trascorso queste settimane in compagnia di Francesca Verdini e di sua figlia Mirta. La convivenza è andata molto bene e reso la coppia ancora più unita.

“Uno degli aspetti più belli è stato passarla con Francesca e con mia figlia – ha detto Salvini riguardo la quarantena -, che mi sono goduto come non avevo fatto nei 7 anni precedenti”. Se Luigi Di Maio si è fatto tagliare i capelli da Virginia Saba, Matteo non ha fatto lo stesso con la Verdini. “No, i capelli ancora non me li sono tagliati – ha ammesso -. Lei si era detta disponibile, poi però mi diceva: se faccio un disastro come fai?”.

Nell’ultimo periodo in tanti avevano notato non solo l’affiatamento fra Francesca Verdini e Matteo Salvini, ma anche un anello di fidanzamento che era comparso al dito dell’imprenditrice. Il politico ha anche risposto alle domande riguardo le possibili nozze. “Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo – ha rivelato -. Ma sono un uomo molto fortunato”.

Matteo Salvini è già stato sposato. Nel 2003 è convolato a nozze con Fabrizia Ieluzzi, giornalista da cui ha avuto il primogenito Federico. In seguito si è legato a Giulia Martinelli, avvocato che ha dato alla luce la sua seconda figlia, Mirta, arrivata nel 2012. Tre anni dopo il leader della Lega ha iniziato una love story con Elisa Isoardi, terminata nel 2018. Oggi è felice accanto a Francesca Verdini con cui sogna un futuro e che potrebbe regalargli il suo secondo matrimonio.