Salvini, baci con Francesca Verdini. Ed Elisa Isoardi torna a sorridere

Matteo Salvini bacia Francesca Verdini su Instagram, mentre Elisa Isoardi si rifugia nelle sue montagne in cerca di felicità. La conduttrice de La Prova del Cuoco sembra aver ormai dimenticato l’ex fidanzato a cui è stata legata per diversi anni. Una storia d’amore che sembrava destinata a portarla all’altare e che invece si è conclusa a causa della lontananza.

Oggi Salvini è di nuovo felice accanto a Francesca, ristoratrice, PR e figlia del politico Denis Verdini. Una love story vissuta alla luce del sole e raccontata su Instagram in occasione delle feste di Natale e di Capodanno. La coppia infatti si è concessa una vacanza in montagna, fra neve e risate. Con Francesca e Matteo anche Mirta, la secondogenita del leader della Lega, nata da una precedente relazione.

Negli scatti e nei video postati su Instagram da Salvini, lui e la fidanzata si divertono, fra sketch, passeggiate sulla neve e baci romantici. Il politico è sempre più innamorato della compagna, tanto che per loro si parla già di matrimonio e di un figlio che potrebbe arrivare presto.

Nel frattempo Elisa Isoardi ha scelto la via del silenzio. Se in passato la conduttrice ha rilasciato spesso interviste in cui parlava con franchezza dell’ex fidanzato, ora sembra decisa a lasciarsi alle spalle il passato. Dopo l’ultima puntata della Prova del Cuoco, in cui si è commossa per le parole di Claudio Lippi, la modella è tornata nel suo paese d’origine, Monterosso Grana.

Fra le montagne innevate, Elisa si sente a casa e felice. Qualche mese fa la presentatrice era tornata a parlare di Salvini, svelando di aver spiato il contenuto del suo cellulare a causa della gelosia. Oggi però le cose sembrano cambiate e la Isoardi, dopo aver sofferto per la rottura, sembra pronta ad andare avanti per la sua strada. Un altro anno alla guida della Prova del Cuoco si è concluso e la conduttrice è pronta ad affrontare nuove sfide senza più guardarsi indietro, nemmeno in amore.