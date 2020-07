Francesca Verdini compie 28 anni, festa a sorpresa con Salvini e papà Denis

editato in: da

Quest’anno, Francesca Verdini ha ricevuto una sorpresa davvero bellissima, per il giorno del suo compleanno. Il suo fidanzato Matteo Salvini le ha infatti regalato una festa meravigliosa in un barcone galleggiante sul Tevere, e a prendere parte ai festeggiamenti c’era anche suo padre Denis.

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Salvini e la giovane Francesca Verdini, che ha da poco compiuto 28 anni. Come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva da Adnkronos, il leader della Lega ha voluto regalare una festa a sorpresa alla sua fidanzata, organizzando un piccolo ricevimento veramente speciale. Per l’occasione, ha scelto una location d’eccezione: una barca ancorata lungo le rive del Tevere, dove si sono riuniti i loro più cari amici.

Salvini, cercando di non svelare in anticipo le proprie carte, ha invitato Francesca ad una passeggiata romantica lungo il fiume, nel cuore di Roma. Doveva sembrare una serata come tante altre, per evitare che la Verdini sospettasse qualcosa: e a quanto pare la sorpresa è andata a buon fine. Quando lei e Matteo sono arrivati nei pressi del barcone galleggiante, all’ombra del ponte Cavour, gli amici della coppia si sono affacciati gridando “Auguri!” alla festeggiata, accogliendola con un caloroso applauso.

La giovane, emozionatissima, è corsa ad abbracciare per primo suo padre Denis, che era lì per celebrare il suo compleanno. Poi, pian piano, ha salutato tutti i presenti, circa una 30ina di invitati. E la serata ha avuto inizio: l’allegra tavolata di amici ha avuto come sottofondo un po’ di musica fusion, immediatamente coperta dal brusio delle voci concitate per i festeggiamenti. Mentre due palloncini, con i numeri 2 e 8, hanno continuato a fare bella mostra dal barcone galleggiante a ricordare il motivo per cui tutti si sono riuniti.

Si è trattato di un party decisamente molto informale, a partire proprio dal look di Francesca Verdini. La giovane, complice probabilmente il fatto che non era a conoscenza di una festa organizzata per lei, si è presentata con un paio di semplici pantaloni neri e un giacchino di jeans dello stesso colore. Matteo Salvini, allo stesso modo, ha optato per un paio di jeans e una camicia bianca. Durante i festeggiamenti, i due innamorati si sono scambiati alcune tenere effusioni in pubblico. A quanto pare, il loro amore continua ad andare alla grande: dopo la rottura con Elisa Isoardi, l’ex Ministro degli Interni ha ritrovato il sorriso accanto alla giovane fiorentina.