Francesca Verdini, il gesto solo per il compagno Matteo Salvini al funerale di Bossi

IPA Francesca Verdini e Matteo Salvini

A Pontida, per i funerali di Umberto Bossi, il “Senatur”, non sono mancati attimi di tensione, dove è intervenuta anche la compagna di Matteo Salvini – Francesca Verdini – per difenderlo. La protesta si è levata tra la folla, con dichiarazioni in merito alla Lega Nord. Ma la Verdini non è andata avanti come Salvini, che ha lasciato correre le contestazioni: “Sei a un funerale, cafone”. Ed è rimasta al fianco del compagno, visibilmente emozionato per l’addio a colui che ha fondato il partito.

Francesca Verdini difende Matteo Salvini ai funerali di Umberto Bossi

Il 19 marzo 2026 si è spento Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord: a Pontida, domenica 22 marzo, si sono tenuti i funerali del “Senatur”. Su volontà della sua famiglia, della moglie Manuela e dei figli, è stato un “addio del popolo”, con militanti in fazzoletto verde. Presente anche il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, con al suo fianco la compagna Francesca Verdini. Ma il momento non è stato privo di contestazioni: “Matteo Salvini, ridacci la Lega”, queste le parole di alcuni dei militanti presenti.

A intervenire in difesa del vicepremier è stata la Verdini, sottolineando più volte che un funerale non è il momento per contestare. “Sei a un funerale, cafone. Vai, maleducato. Vattene a casa, cafone”. Presenti, oltre al vicepremier, anche la premier Giorgia Meloni, il vice Antonio Tajani, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

La vicinanza di Francesca Verdini a Matteo Salvini

“Sono felice, la nostra convivenza è iniziata presto”. Francesca Verdini è al fianco di Matteo Salvini da ormai un paio di anni, precisamente dal 2019: una storia, la loro, vissuta sin da subito alla luce del sole, con una convivenza “iniziata molto presto”. La figlia di Denis Verdini, ex politico e imprenditore, ha seguito la strada della produzione cinematografica. Negli anni, però, la loro storia è stata inevitabilmente sotto le luci dei riflettori, e non sono mancati dei messaggi di odio e rabbia nei confronti anche della stessa Verdini.

“Mi dicono sempre di ignorare, di non rispondere. E hanno sicuramente ragione”, aveva scritto sui social, dopo aver mostrato diversi screenshot con le offese ricevute. “Ma a volte mi metto a leggere e mi perdo dietro a tanto orrore. Non mi abituerò mai a leggere certe cose. Resto sempre allibita. Per la rabbia, per la volgarità, per il niente che c’è dietro a tanto odio. E mi chiedo: davvero mi devo abituare? Davvero dobbiamo solo fingere che non succeda”.

Dopo quello sfogo, infatti, Francesca Verdini aveva ringraziato diverse persone per l’affetto ricevuto e per averla sostenuta: “Questo è il segnale che il numero di persone che riconosce l’esistenza di questo problema, che capisce l’orrore di certi atteggiamenti, è molto più alto di quanto mai potessi immaginare”. Anche ai funerali non si è tirata indietro e ha subito preso le parti di Salvini. Nonostante la differenza d’età (circa 20 anni), la coppia è sempre stata molto vicina nelle uscite in pubblico, pur mantenendo, per quanto possibile, un basso profilo.