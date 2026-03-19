Umberto Bossi si è spento a 84 anni dopo lunga malattia. Lascia l'amata moglie Manuela Marrone e i quattro figli Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio

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IPA Umberto Bossi

Si è spento all’età di 84 anni Umberto Bossi, l’uomo che ha cambiato per sempre i connotati della politica italiana, traghettandola verso la Seconda Repubblica. Il “Senatùr”, fondatore della Lega Nord, aveva avuto problemi di salute preoccupanti già a cominciare dal 2004, dopo che era stato colpito da un ictus. Lascia una famiglia, la moglie Manuela Marrone e i quattro figli (Riccardo è nato dal primo matrimonio), che amava molto e che lo ha vegliato con dedizione incrollabile fino all’ultimo istante.

Nato nel 1941 a Cassano Magnago, Bossi ha è stato per decenni la voce del Nord, trasformando un’intuizione autonomista nata dall’incontro con Bruno Salvadori in un movimento di massa. Dalla nascita della Lega Autonomista Lombarda nel 1984, fino al trionfo nazionale degli anni Novanta, la sua parabola è stata segnata da battaglie feroci, dal sodalizio turbolento con Silvio Berlusconi e da riti simbolici come quello dell’acqua del Po. Ma dietro la figura del leader carismatico e spesso ruvido, vi era un uomo che ha trovato la sua vera ancora di salvezza tra le mura domestiche.

L’incontro con Manuela Carraro

Il capitolo più intimo della vita di Umberto Bossi porta il nome di Manuela Marrone. Il loro legame, iniziato nei primi anni ’80, è stato il baricentro di un’esistenza vissuta sempre in prima linea. Manuela, nata a Catania nel 1953 ma milanese d’adozione, era una giovane insegnante di scuola elementare quando le loro strade si sono incrociate. In quel periodo, il futuro leader della Lega stava gettando i semi di quello che sarebbe diventato il Carroccio. Ma era anche un uomo reduce da un matrimonio fallito e già padre di un figlio, Riccardo.

Il matrimonio con Manuela, celebrato nel 1983, segna l’inizio di un legame che andava ben oltre l’unione civile. Manuela Marrone è stata infatti una presenza discreta e potentissima, una consigliera fidata che ha influenzato decisioni importantissime, restando sempre in disparte rispetto agli impegni pubblici del marito. Insieme hanno costruito una famiglia numerosa, accogliendo altri tre figli: Roberto Libertà, Eridano Sirio e Renzo.

Il legame oltre la politica

Il ruolo di Manuela Marrone è diventato fondamentale soprattutto nei momenti più bui. Nel 2004, quando un grave ictus colpì Bossi compromettendone la salute, Manuela si trasformò nel suo scudo. È stata lei a gestire i lunghi mesi di riabilitazione, a proteggere la sua privacy e a permettergli di mantenere, nonostante le difficoltà fisiche, quel ruolo simbolico che il “popolo leghista” continuava a riconoscergli.

La loro unione ha trovato espressione anche in progetti culturali, come la nascita della “Scuola Bosina” a Varese nel 1998. Un’iniziativa fortemente voluta da Marrone per promuovere l’identità e le tradizioni locali, simbolo di un impegno che non si esauriva nelle aule del Parlamento ma cercava radici nel territorio e nell’educazione.

Nonostante le bufere giudiziarie che hanno travolto il partito nel 2012 e le amarezze politiche degli ultimi anni, segnate dal dissenso verso la nuova linea nazionalista di Matteo Salvini, il rapporto tra loro non ha mai vacillato. Lei è rimasta la sua colonna, la testimone di una vita spesa per un’ideale e l’unica persona che l’ha compreso davvero.