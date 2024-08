Umberto Bossi, chi sono i 4 figli, Renzo, Riccardo, Roberto, Eridano

Fonte: IPA Umberto Bossi con il figlio Renzo

La famiglia Bossi è nota non soltanto grazie al nome, politicamente pregnante, di Umberto, fondatore e storico leader della Lega Nord, partito politico italiano nato negli anni ’80 con una forte impronta autonomista e federalista, ma anche per alcune indagini che ne hanno interessato i figli. Il 31 agosto 1975 Umberto Bossi sposò una commessa, Gigliola Guidali, che era già sua compagna da cinque anni.

Bossi aveva 34 anni, era iscritto alla Facoltà di medicina e non aveva un lavoro fisso. Il 6 maggio 1979 i coniugi Bossi ebbero un figlio, Riccardo. Nel 1982 la moglie chiese ed ottenne la separazione. Ad una conferenza Bossi conobbe Manuela Marrone, di origini siciliane, che divenne la sua seconda moglie il 21 gennaio 1994 e dalla quale ebbe i suoi tre figli Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio.

Riccardo Bossi, chi è il primogenito di Umberto

Riccardo Bossi è nato il 6 maggio 1979 da Umberto Bossi e la sua prima moglie, Gigliola Guidali. La sua vita ha gravitato perlopiù attorno a Varese e Milano. Nel capoluogo lombardo è un volto molto noto, poiché in passato frequentò gli ambienti sportivi motoristici, come pilota, partecipando a gare di rally. Riccardo Bossi è noto anche alla cronaca rosa per alcuni flirt seguiti alla fine del suo matrimonio.

Entrò lateralmente nell’attività politica del padre ricoprendo alcuni ruoli minori nel partito, ma la sua attenzione è stata più focalizzata sul mondo dello sport e della guida veloce. Dopo queste esperienze non si sa molto del suo quotidiano lavorativo, ma note sono le sue disavventure giudiziarie e le sue vicende amorose. Al suo matrimonio con Maruscka Abbate (dal 2005 al 2010), che portò alla nascita di Lavinia Sofia, prima nipote del Senatùr , seguirono poi altre storie d’amore e flirt finiti sulle pagine dei giornali. Nel 2007 tentò di entrare nel cast de L’isola dei Famosi.

Renzo Bossi, perché viene chiamato “Trota”

Renzo Bossi è il primo dei tre figli avuto da Umberto Bossi con la seconda moglie, Manuela Marrone. Nato a Varese l’8 settembre 1988, fin da giovane ha seguito le idee politiche del padre, prendendo parte a diverse sue iniziative, comizi e manifestazioni del partito e diventando dunque attivista e militante del partito. Renzo Bossi si sarebbe diplomato a 23 anni e, in seguito, avrebbe conseguito anche la Laurea in Albania in Gestione Aziendale, nel 2010. La sua carriera universitaria è stata oggetto d’indagine per corruzione e abuso d’ufficio nel 2013.

In precedenza si era già parlato di lui come del “Delfino” del padre, ma lo stesso politico ha ridimensionato le sue ambizioni, definendolo, invece, “Trota”, da qui il nome che si porta dietro dopo l’attività politica. Renzo Bossi si è dimesso dalla Lega Nord il 17 aprile del 2012 in seguito a un’inchiesta giudiziaria sull’appropriazione indebita dei rimborsi elettorali del partito. Chiusa la carriera politica, Renzo Bossi ha deciso d’intraprendere un’attività agricola, insieme al fratello Roberto Libertà. L’impresa si chiama Tera nostra e ha sede a Brenta.

Roberto Libertà

Non si sa moltissimo del terzo figlio di Umberto Bossi. Ciò che si sa è che il fratello minore di Renzo in passato è stato condannato per aver lanciato gavettoni alla candeggina contro un militante di Rifondazione comunista, Luigi Schiesaro (classe 1963). I fatti risalgono al marzo del 2010, nel pieno della campagna elettorale per le regionali.