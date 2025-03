U&D, Chiara furiosa svela la verità: “Non stavo con Riccardo”

Chiara Pompei svela la verità dopo l'addio a Uomini e Donne e le critiche ricevute per il suo trono

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Chiara Pompei

Chiara Pompei risponde alle critiche su Instagram, svelando la sua verità su Uomini e Donne e la storia con Riccardo Sparacciari. Dopo l’addio alla trasmissione condotta da Maria De Filippi infatti l’ex tronista è stata sommersa dalle critiche e dalle accuse di aver ingannato i telespettatori e la redazione dello show.

Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne

Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne è stato uno fra i più brevi nella storia della trasmissione. La giovane era sbarcata nello show di Maria De Filippi per trovare l’amore, ma poco dopo erano arrivate diverse segnalazioni sul suo conto che parlavano di una relazione fuori dagli studi televisivi.

Chiara aveva inizialmente negato di essere fidanzata con Riccardo sino a quando la De Filippi aveva organizzato un faccia a faccia fra i due in studio. La tronista aveva spiegato di aver lasciato il ragazzo prima di iniziare l’avventura del trono, mentre la redazione aveva rivelato la partecipazione di Riccardo ai casting di Temptation Island.

“Nessuno vuole trattarti male, so che hai 23 anni e che a volte si sbaglia. Però cerchiamo di dire la verità”, aveva detto Maria De Filippi, prima di organizzare un confronto fra i due ragazzi.

Messi uno di fronte all’altro, Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari si erano dichiarati il loro amore, confessando di provare qualcosa di importante, e avevano scelto di lasciare insieme Uomini e Donne.

Secondo alcune indiscrezioni però la storia d’amore sarebbe già terminata confermando, secondo molti, la poca sincerità di Chiara Pompei.

La rabbia di Chiara Pompei e la replica su Instagram

L’ex tronista però ha scelto di non restare in silenzio e ha deciso di replicare alle critiche nelle sue Stories di Instagram.

“Stiamo passando per quelli che non siamo – ha svelato -. Cosa c’è di finto e sbagliato nella scelta che ho preso? Non capisco”. La giovane romana ha poi voluto ribadire di essere stata sempre sincera con il pubblico di Uomini e Donne.

“Sarei stata finta se fossi rimasta lì al trono – ha detto – a me i ragazzi interessavano, ma nel momento in cui ho visto Riccardo ho capito che per lui provavo un interesse maggiore e ho preferito continuare la nostra conoscenza”.

Chiara ha inoltre precisato: “Io e Riccardo non siamo mai stati fidanzati, la nostra era una relazione fisica, sporadica, confermata dal fatto che lui stava con altre. Non c’era nulla di premeditato”.

Confermando di non aver mai mentito a Maria De Filippi. “Quando sono andata lì, a quel percorso, l’ho voluto iniziare da zero, senza includerlo. Riccardo questo lo sapeva, perché lui non mi ha mai dato una dimostrazione di interesse al di sopra del fisico, quindi cosa c’è di sbagliato?”.

Infine l’ex tronista a smentito la rottura con Riccardo, spiegando di voler preservare la privacy della coppia: “Se non ho poi deciso di pubblicare con lui delle foto, delle storie, è perché da quando siamo usciti dal programma io e lui abbiamo iniziato un dialogo, sono i primi momenti d’amore di una coppia. Io questa cattiveria io non riesco a concepirla”.