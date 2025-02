Uomini e Donne, chi è Riccardo Sparacciari, il presunto fidanzato di Chiara Pompei

Fonte: IPA Chi è Riccardo Sparacciari, il presunto fidanzato della nuova tronista

Prima che la tempesta social si abbattesse su di lui, Riccardo Sparacciari era un nome che non diceva nulla a nessuno. Dalle tracce lasciate sul suo profilo Instagram, emerge l’immagine di un ragazzo appassionato di palestra e che ha un negozio di abbigliamento da uomo. Nessuna biografia chiara, nessuna informazione sulla sua vita privata, solo scatti scolpiti tra macchine da palestra e selfie allo specchio.

Poi è arrivato il ciclone Chiara Pompei e, in un attimo, il suo nome ha iniziato a rimbalzare ovunque. Da oggi non è più un ragazzo comune, ma il protagonista dell’ennesimo melodramma di Uomini e Donne.

Riccardo Sparacciari, la sua versione dei fatti

Come avevamo detto anche nel caso di Michele Longobardi, la redazione lo sa. Se non lo sa, lo verrà a sapere. Sparacciari ha deciso di togliere il tappo alla bottiglia e rovesciare tutto il contenuto in pubblico. Su Instagram ha servito un cocktail esplosivo: accuse pesanti contro Chiara Pompei, il programma e persino Maria De Filippi. La loro storia sarebbe continuata anche mentre la ragazza scaldava la sedia del trono, andando a stridere con le regole della trasmissione.

“La nostra relazione andava bene fino a quando non è stata contattata dalla redazione”, ha scritto, affermando che Chiara, lontano dai riflettori, gli avrebbe confessato di non avere alcuna voglia di conoscere qualcuno nel dating show.

Lui e la nuova tronista si sarebbero conosciuti in un’afosa notte d’agosto del 2024 e la loro frequentazione sarebbe proseguita senza intoppi fino al 31 gennaio 2025. Una narrazione ben diversa da quella che la tronista ha venduto al pubblico nel suo video di presentazione, in cui sosteneva di essere single da tempo.

Retroscena e strategie

Sparacciari non si è trattenuto e ha vomitato tutto. Nel suo racconto, dipinge Chiara Pompei come una stratega consumata, pronta a giocarsi le carte migliori per sfruttare la visibilità del programma. “Mi rassicurava dicendomi che non era interessata a nessuno, perché aveva me”, ha raccontato, affermando che la tronista gli avrebbe persino suggerito di proporsi come corteggiatore per far funzionare il teatrino fino in fondo. Classica mossa.

Lui ha provato a fare il fidanzato disperato, contattando più volte la redazione per raccontare la sua verità, ma niente. Porta sbarrata. Alla fine, la soluzione è stata una sola: sparare a zero sui social, rivelando che la ragazza avrebbe preso in giro non solo lui, ma anche la produzione e l’intero pubblico del programma.

Ma a far discutere è un’altra affermazione di Sparacciari: la tronista gli avrebbe confidato alcuni meccanismi interni al programma, insinuando che le venissero suggeriti atteggiamenti e frasi da pronunciare durante le esterne. “Mi diceva che le suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l’esterna”, ha dichiarato, gettando ombre sulla trasmissione.

Sparacciari ha raccontato di aver tentato più volte di contattare la redazione di Uomini e Donne per chiarire la situazione, senza però ottenere risposta. Per questo, ha deciso di pubblicare il suo sfogo sui social, nel quale afferma che Chiara avrebbe mentito non solo a lui, ma anche alla produzione e agli spettatori del programma.

“Non riuscivo più a crederle, ma non me la sono sentita di negarle questa possibilità, non me lo sarei mai perdonato. Ma non ho dormito per settimane, perché non avrei mai dovuto perderla”, ha dichiarato.