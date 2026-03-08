Uomini e donne, incidente per Jack Vanore. Come sta l’ex tronista

L'ex volto di "Uomini e Donne" ha raccontato su Instagram di essere rimasto vittima di un incidente stradale: come sta adesso

IPA Maria De Filippi

Un post che ha destato parecchia preoccupazione quello di Jack Vanore: l’imprenditore ed ex volto amatissimo di Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram un breve filmato che lo vede immobilizzato su una barella. L’ex tronista ha infatti avuto un incidente stradale e ha condiviso con i suoi affezionati fan una riflessione in questo momento per lui complesso.

Incidente per Jack Vanore, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne

Grande preoccupazione per Jack Vanore: l’ex tronista ed ex opinionista del dating show di Maria De Filippi è rimasto coinvolto in un incidente stradale, come ha fatto sapere lui stesso su Instagram. L’imprenditore ha pubblicato un video che lo ritrae in ospedale, disteso e immobilizzato su una barella, in attesa di effettuare gli accertamenti necessari per indagare il suo stato di salute.

“Ho avuto un incidente in auto“, ha fatto sapere ai suoi follower, aggiungendo: “Non mi sono rotto niente, ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco”. Un grande spavento per l’ex volto di Uomini e Donne, che si è ritrovato da un momento all’altro su un’ambulanza, preoccupato per la sua salute. Sui suoi canali social Vanore ha voluto raccontare un episodio che in quegli istanti concitati e complessi, lo ha colpito profondamente: un altro paziente gli si è avvicinato per raccontargli i suoi problemi.

“Ero sulla barella, immobilizzato, senza capire bene come stavo”, il racconto dell’ex tronista, che è stato avvicinato da uno sconosciuto: “Un signore si è avvicinato e ha iniziato a raccontarmi i suoi problemi. E io ero lì ad ascoltarlo”, ha rivelato.

Un gesto di profonda empatia che l’ex volto di Uomini e Donne ha sentito spontaneamente, nonostante le proprie condizioni fisiche fossero decisamente allarmanti in quegli istanti complicati. “Forse è il mio modo di essere, ma anche in quel momento mi è venuto naturale farlo. La vita ti mette alla prova proprio quando meno te lo aspetti“.

I giorni complessi post incidente

Dopo l’incidente, nonostante l’assenza di fratture o traumi gravi, Jack Vanore ha spiegato di essere ancora sconvolto per quanto accaduto: “Sono giorni complicati, sono ancora piuttosto scosso”. L’imprenditore preferisce non entrare nei dettagli sull’accaduto, sottolineando l’importanza di concedersi il tempo necessario per ritrovare serenità.

L’ex tronista e opinionista del dating show di Maria De Filippi si è allontanato da tempo dal mondo dello spettacolo e lavora nell’azienda di famiglia, ma è rimasto nel cuore degli spettatori, tanto che oggi è seguito da tantissimi fan sui social, dove continua ad aggiornarli.

La decisione è arrivata dopo aver scoperto la sua malattia: “Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune” aveva spiegato qualche tempo fa. “Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi”.

Vanore non ha mai voluto raccontare troppo della sua situazione, ma da tempo la sua malattia è sotto controllo: “La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. Oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima. Mi sento una persona sana al 100%”. E ha precisato: “Non mi sono mai voluto pronunciare sui social, perché è un argomento troppo delicato. Riconosco di essere fortunato per tantissime altre cose e, fino a oggi, non me la sono sentita di affrontare questo argomento pubblicamente”.