Michele Longobardi, le rivelazioni dopo l’addio a Uomoni e Donne: “Stava a lui portare rispetto”

Fonte: IPA Le rivelazioni di Alessandra Somensi su Michele Longobardi

Michele Longobardi, il tronista dal faccino dolce e gentile, è finito al centro di una bufera mediatica dopo la sua clamorosa esclusione da Uomini e Donne. L’ex tronista è stato allontanato dal programma in seguito a una segnalazione che ha fatto emergere una frequentazione clandestina con Alessandra Somensi, già nota al pubblico per essere stata la scelta di Luca Daffrè. Ma non la si fa a Maria De Filippi: in più di vent’anni di programma, ogni tentativo di aggirare le regole è sempre stato smascherato. Questo colpo di scena ha portato anche alla fine della conoscenza con Amal, che ha scelto di chiudere ogni rapporto.

Una conoscenza nata per caso: l’ammissione

Secondo il racconto di Alessandra Somensi (erroneamente chiamata Fumagalli da alcuni siti web), il loro legame è iniziato in maniera del tutto casuale. I due si sono conosciuti virtualmente grazie a un’amica comune che ha organizzato una videochiamata. Da quel momento, il dialogo tra loro è proseguito con leggerezza. Michele avrebbe addirittura espresso il desiderio che Alessandra tornasse in trasmissione per corteggiarlo, proposta che lei non ha potuto accettare a causa delle regole del programma.

I retroscena raccontati da Michele

Durante le conversazioni, Michele si sarebbe confidato su alcuni aspetti della sua esperienza a Uomini e Donne. Alessandra rivela: “Commentavamo le sue esterne con le corteggiatrici senza prenderle troppo sul serio. Mi parlava delle difficoltà che incontrava, lamentandosi di dover sempre rincorrere le ragazze. Non mi dava fastidio più di tanto, perché per me era solo un flirt virtuale. Non c’erano sentimenti veri.”

La decisione di contattare la produzione

L’ex corteggiatrice ha poi scelto di rivolgersi alla produzione del programma per raccontare la sua versione. Questa decisione è maturata dopo aver saputo che Michele avrebbe utilizzato profili falsi per interagire con altre partecipanti. Alessandra spiega: “Ho pensato che, nel momento in cui avessero controllato il suo telefono, sarebbe emersa anche la nostra frequentazione. Per questo ho scritto alla produzione, offrendo di mostrare le nostre conversazioni, ma non ho mai inviato nulla”.

Michele Longobardi e la resa dei conti

Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne si è chiuso con un clamoroso colpo di scena. Durante la registrazione del 18 dicembre, Maria De Filippi ha portato in studio prove schiaccianti che dimostravano una relazione segreta tra il tronista e Alessandra (certo, gliele aveva fornite lei). Video, foto e messaggi inequivocabili sono stati mostrati al pubblico, compresa una telefonata compromettente.

Di fronte a queste rivelazioni, Amal, che Michele aveva scelto proprio quel giorno, ha reagito con fermezza: “Scegliermi? Io con una persona del genere non voglio avere nulla a che fare!”.

Anche Veronica, l’altra corteggiatrice, ha lasciato lo studio indignata. Non è la prima volta che Maria smaschera simili comportamenti, ma sembra che, dopo oltre vent’anni di trasmissione, qualcuno non abbia ancora imparato la lezione. “Non ho infranto alcuna regola, essendo una persona esterna al programma. Michele, invece, aveva delle responsabilità precise verso il format e verso le sue corteggiatrici. Stava a lui rispettare quelle regole, non a me.”