Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Maria De Filippi

Dopo Alessio Pecorelli, anche il collega di trono Michele Longobardi ha dovuto lasciare lo studio di Uomini e donne, nel corso dell’ultima registrazione del programma televisivo, avvenuta il 18 dicembre 2024. Maria De Filippi ha chiesto al tronista di abbandonare il suo percorso dopo una grave violazione di regolamento, emersa grazie a una segnalazione.

Si è scoperto, infatti, che il ragazzo avesse una relazione parallela alle sue conoscenze nel dating show.

Michele Longobardi, la violazione del regolamento

La formula classica di Uomini e donne sta incontrando diverse difficoltà nel corso della stagione 2024/2025. La produzione del famoso dating show ha scelto quattro protagonisti per ricoprire il ruolo di tronista, due uomini e due donne. Tre di loro erano già noti al pubblico televisivo per delle apparizioni passate in produzioni della Fascino. Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, infatti, avevano partecipato a un’edizione di Temptation Island nel ruolo di fidanzate, ma entrambe le loro relazioni si erano incrinate nel corso della loro partecipazione al programma televisivo.

Michele Longobardi, invece, era stato un corteggiatore della passata stagione del dating show ma aveva interrotto il suo percorso perché aveva capito di non essere veramente interessato alla tronista di allora Manuela Carriero, che in seguito aveva deciso di abbandonare il suo percorso nello show televisivo.

Ultimo tronista di questa prima fase dell’edizione attuale di Uomini e donne, Alessio Pecorelli che già da qualche settimana ha dovuto lasciare lo show televisivo per una segnalazione che l’ha raggiunto. Adesso, però, anche Michele Longobardi è stato invitato a lasciare lo studio di registrazione del dating show da Maria De Filippi perché ha violato il regolamento del programma televisivo. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sarebbe venuto alla luce che il tronista scrivesse e incontrasse, in contemporanea con la sua permanenza sul trono, una ragazza esterna al programma, Alessandra Somensi, ex scelta di Luca Daffrè.

La conoscenza tra i due sarebbe andata avanti fino al 7 dicembre, quando il protagonista di Uomini e donne avrebbe chiesto all’ex corteggiatrice di non sentirsi più per impegnarsi sul suo percorso nel dating show. Durante l’ultima registrazione del programma televisivo Alessandra Somensi sarebbe intervenuta in collegamento telefonico rivelando tutti i dettagli di questa frequentazione con Michele Longobardi.

Michele Longobardi, la prima segnalazione

Michele Longobardi ha dovuto lasciare Uomini e donne nel corso della registrazione del 18 dicembre 2024, ma anche in quella del giorno precedente il suo ruolo nel dating show era scricchiolato. La corteggiatrice che aveva appena eliminato Mary Chiaro aveva svelato, infatti, di essersi sentita con il tronista su Instagram, attraverso un account falso. Anche questo gesto social del tronista era una violazione di regolamento e, in seguito, era emerso che lui avesse provato a contattare tutte e tre le sue corteggiatrici, senza riuscirci.

In questo caso Maria De Filippi non aveva deciso di chiudere il suo percorso ma di lasciare la scelta ad Amal e Veronica, le ragazze che avrebbero dovuto continuare a frequentarlo. Le due, secondo le anticipazioni, avrebbero deciso in seguito di ritirarsi, mentre Michele Longobardi si sarebbe presentato in studio, il giorno seguente, pronto a scegliere la prima della due, ma la nuova segnalazione, arrivata sul suo conto, avrebbe nuovamente sconvolto i suoi piani.