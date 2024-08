Francesca Sorrentino, chi è la nuova tronista di Uomini e donne e volto di Temptation Island

Fonte: IPA Maria De Filippi

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, e sono già stati resi noti i nomi dei nuovi tronisti. Tra loro, spicca Francesca Sorrentino, 24enne già nota al grande pubblico: lo scorso anno, infatti, la ragazza aveva partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Manuel Maura. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Francesca Sorrentino, la nuova tronista

Francesca Sorrentino ha 24 anni e vive a Giuliano di Roma, un piccolo paesino in provincia di Frosinone. Nella vita è un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici: “Ho scelto questo ambito perchè amo aiutare gli altri. Spesso, però, finisco per metterli anche prima di me stessa” racconta la nuova tronista.

Il suo punto di riferimento sono i genitori, felicemente sposati da 25 anni: “Mi auguro di trovare un amore come quello di mamma e papà che si amano ancora come il primo giorno. Sono l’ideale dell’amore. Si amano, partono per il weekend, mio padre è ancora geloso di mia madre. Anch’io sono così, un po’ gelosa e possessiva e non è facile trovare chi accetta questo lato del mio carattere”.

In quanto alla sua personalità, Francesca si definisce un po’ ingenua, ma anche maniaca del controllo: “Sono un po’ pesante, ma anche simpatica. Con me il tempo passa velocemente”. Piccoli difetti che, sicuramente, non le impediranno di trovare la sua anima gemella nello show di Maria De Filippi.

Francesca Sorrentino, l’esperienza a Temptation Island

Francesca Sorrentino non è una new entry nel mondo della tv. La ragazza aveva partecipato lo scorso anno a Temptation Island con l’allora fidanzato Manuel Maura, 31 anni: “Manuel ogni due per tre mi lascia. Dopo un mesetto è lì che ritorna. Da quando stiamo insieme mi ha lasciato circa cinque volte. Io sono sempre lì che aspetto. Lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole. Se stare con me o no”, aveva spiegato lei nel video di presentazione.

Nel corso del reality dei sentimenti, Francesca aveva maturato nuove consapevolezze, e nel falò di confronto aveva deciso di lasciare il programma da sola. Tuttavia, lontano dai riflettori, Maura era riuscito a riconquistarla: i due si erano mostrati sui social fino all’inizio dell’estate, salvo poi lasciarsi. “Sono single dai primi di giugno. Esco da una relazione durata tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto” ha precisato lei nel video di presentazione per Uomini e Donne.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Francesca Sorrentino non sarà da sola sul trono nella prossima stagione di Uomini e Donne: con lei troveremo anche Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Il primo, originario di Castellamare di Stabia, è un volto noto del programma: lo scorso anno aveva infatti corteggiato Manuela Carraro, abbandonando però lo show perché non eccessivamente coinvolto dalla ragazza. Il secondo, invece, viene da Santa Marinella ed è un imprenditore nel settore della ristorazione.