Presto avrà avvio la nuova stagione di Uomini e donne, che intratterrà i telespettatori di Canale 5, ogni pomeriggio, fino alla fine di maggio dal 9 settembre 2024. Il fortunato dating show presenta al pubblico televisivo due diverse formule, quella classica in cui sono protagonisti i tronisti e i corteggiatori, e quella over, che racconta le conoscenze amorose tra dame e cavalieri.

Pe la stagione 2024/2025 di Uomini e donne sono stati scelti tre tronisti, presentati nella prima registrazione del dating show, che ha avuto luogo il 28 agosto 2024. A ricoprire il ruolo principale della formula classica sono stati chiamati due volti noti del programma televisivo: Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, amata ex protagonista di Temptation Island. Oltre alle due vecchie conoscenze del tv show, anche Alessio Pecorelli, sconosciuto ai telespettatori, è stato selezionato per ricoprire il ruolo centrale del programma televisivo.

Chi è Francesca Sorrentino, tronista di Uomini e donne

Le puntate di Uomini e donne non vengono trasmesse in diretta, ma, invece, vengono registrate settimane prima della messa in onda ufficiale. I protagonisti del dating show, gli opinionisti e Maria De Filippi si sono ritrovati in studio, quindi, il 28 agosto 2024, per il primo appuntamento annuale e, in quest’occasione, sono stati presentati i tre tronisti del programma tv.

Per ricoprire l’importante ruolo, come già successo lo scorso anno, è stata scelta un’ex protagonista di Temptation Island, Francesca Sorrentino. La ragazza, molto amata dal pubblico televisivo, ha partecipato all’edizione 2023 del reality show estivo, insieme a Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2023.

La nuova tronista del dating show si è raccontata in un video di presentazione: “Sono Francesca, ho 24 anni e vengo da un piccolo paese di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici. Ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri e forse questo è stato uno dei problemi della mia vita perché tendo sempre a mettere l’altro al primo posto, piuttosto che mettere me stessa. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba, ma in realtà sono un’ingenua totale, sono una grandissima maniaca del controllo”.

Francesca Sorrentino ha, di recente, chiuso la sua lunga e tormentata relazione con Manuel Maura, con cui aveva partecipato al reality show estivo e su questo rapporto ha aggiunto: “Sono single dai primi di giugno, esco da una relazione durata circa tre anni e mezzo. Questa relazione è stata sotto gli occhi di tutti, io ci ho voluto riprovare, ma le cose non sono andate. Mi ha comunque insegnato tanto e ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto. Per me amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettere una persona sullo stesso piano. Mi reputo una brava persona, su cui poter contare, generosa, leale, un po’ pesante, ma anche simpatica”.

La tronista ha deciso di partecipare a Uomini e donne per trovare un amore da favola, come quello che lega i suoi genitori da ben 25 anni.

Chi sono Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, tronisti di Uomini e donne

Per la nuova stagione televisiva di Uomini e donne, il trono maschile è stato affidato a due ragazzi, uno già noto ai telespettatori del dating show e uno sconosciuto. Si tratta di Michele Longobardi Alessio Pecorelli.

Il primo dei due, infatti, è stato presente nel parterre del programma televisivo già lo scorso anno, in veste di corteggiatore di Manuela Carriero. La ragazza sembrava molto invaghita di lui, che, invece, decise di abbandonare il ruolo perché non abbastanza coinvolto da lei. Michele Longobardi, nel suo video di presentazione, ha svelato di avere 28 anni, di vivere con il padre a Castellammare di Stabia e di lavorare nell’amministrazione pubblica.

Il nuovo tronista ha raccontato le sue difficoltà del passato: il dolore per la separazione dei genitori e gli attacchi d’ansia, che l’hanno colpito dall’età di 19 anni. Adesso Michele Longobardi è molto sicuro di sé e cerca una donna con cui condividere la quotidianità. Il tronista ha svelato di amare molto i baci.

Ultimo protagonista della formula classica della nuova edizione di Uomini e donne è Alessio Pecorelli, che non ha precedenti partecipazioni televisive all’attivo. Il ragazzo di 31 anni è un ex militare che, adesso, si occupa di ristorazione ed è molto legato alla sua famiglia. Il nuovo tronista ha una relazione importante alle spalle ed è single da due anni e mezzo. A Uomini e donne spera di riuscire a riprovare le emozioni che non sente da un po’ di tempo.