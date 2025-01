Uomini e Donne, la verità sul trono di Michele Longobardi. Maria De Filippi: “Imbarazzante”

“Il teatrino è finito”, citando quanto detto dalla corteggiatrice Amal. Finalmente il 13 gennaio è andata in onda la tanto attesa puntata di Uomini e Donne sull’atto finale del trono di Michele Longobardi, sul quale erano uscite già molte indiscrezioni. Sapevamo che avrebbe lasciato il dating show ma mancava un tassello: vedere come fossero andate realmente le cose. Momenti di grande imbarazzo, come sottolineato dalla stessa Maria De Filippi, e un tronista costretto a lasciare lo studio con la coda tra le gambe.

L’imbarazzo di Maria De Filippi

Maria De Filippi, in evidente imbarazzo, ha esordito in puntata con una doverosa premessa: “Mi trovo in una situazione imbarazzante perché ci sono un sacco di persone che lavorano con me, persone che conosco da vent’anni e alle quali voglio bene. Stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Io me la sarei risparmiata questa cosa, giuro, perché mi imbarazza però, visto il rispetto che ho per loro e per il bene che gli voglio, ci colleghiamo al telefono con una ragazza”.

Stavolta neanche Queen Mary, spesso accusata di avere una certa predilezione per il tronista, ha potuto salvarlo dall’umiliazione.

La telefonata di Alessandra Somensi

Sì, stavolta abbiamo un nome e un cognome perché la ragazza che ha fatto crollare il trono di Michele Longobardi è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Alessandra Somensi era stata dapprima corteggiatrice e poi persino la scelta di Luca Daffrè, storia che non ha mai avuto un seguito e conclusasi ancor prima di iniziare.

La Somensi, attualmente fuori dal programma, ha raccontato del primo “incontro” con Longobardi, spiegando che tutto sarebbe nato da una loro amica in comune, una persona vicinissima al tronista. “Inizialmente la cosa è nata tutta in maniera naturale – ha spiegato al telefono -. Mi trovavo in macchina con questa mia amica, che è anche amica di Michele. Un’amica stretta, si parlano sempre e stavamo parlando un pochino delle nostre esperienze e io avevo espresso un mio piacere sulla persona che è Michele, anche nel percorso dell’edizione precedente”.

Poi la svolta: “Lei inaspettatamente fa una videochiamata a Michele stesso e me lo trovo dall’altra parte del telefono. Una telefonata normalissima, niente di che. Qualche giorno dopo la nostra conoscenza si sposta su WhatsApp, dove sostanzialmente iniziamo a parlare di cose normali”. Un sentirsi che nel tempo è diventato regolare, quotidiano e che ha portato i due a raggiungere una certa intimità fino addirittura al 7 dicembre, appena pochi giorni prima la fatidica registrazione.

La figuraccia di Michele Longobardi

Al grido di “Alessandra, perché mi stai facendo questo?” e con lo sguardo smarrito di chi sa perfettamente di aver fatto la figuraccia del secolo, Michele Longobardi ha provato a difendersi ma senza raggiungere lo scopo. Neanche a dirlo, le sue corteggiatrici Amal e Veronica sono letteralmente esplose per la rabbia e la delusione, a maggior ragione considerati i precedenti che avevano già messo in dubbio l’autenticità del tronista.

Michele Longobardi ha ammesso in puntata che sarebbe già stato pronto per la scelta (Amal, nello specifico), ma nessuna delle due ha abboccato. Neanche Gianni Sperti che, senza troppi giri di parole, gli ha dato una bella strigliata: “Con questa finta faccia da angelo, bisogna avere paura di quelli come te (…) in fondo sei un truffaldino. (…) Ma tu sai cosa vuol dire rispettare le persone? La parola rispetto la conosci? Rispetto, per chi monta le tue esterne, per chi ti ascolta per ore al telefono, per chi sta dietro ai capricci per i tuoi capelli che non ti piacciono, per quello che non ti piace. Tutta la gente intorno a te a lavorare. Ma il rispetto lo conosci?“.

Alla fine le corteggiatrici hanno abbandonato lo studio – decisione che avrebbero preso a prescindere da quanto accaduto – e il pubblico ha assistito all’ennesima scena imbarazzante, con Michele intento a seguire Amal dietro le quinte, piagnucolando. E anche per oggi è stato aggiunto un nuovo capitolo allo storico dei troni di Uomini e Donne finiti male.