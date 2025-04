Gabriella Carlucci a Verissimo, l’incidente quasi mortale: “Rimasi sfigurata”

Ospite di Verissimo, Gabriella Carlucci ha ricordato un capitolo molto doloroso della sua vita, l’incidente avuto in Messico quando aveva solo 21 anni, una tragedia che l’ha segnata sia nel fisico che nell’anima. Ma l’intervista con Silvia Toffanin è stata l’occasione anche per parlare del rapporto con le sorelle Milly e Anna e dell’amore per il marito Marco e il figlio Matteo.

Gabriella Carlucci, l’incidente quasi mortale a 21 anni

“Quello che è successo è stata una tragedia, ci è venuto addosso un camion”: così Gabriella Carlucci ha iniziato il racconto su quell’incidente che le ha segnato l’esistenza, avuto quando aveva 21 anni e si trovava in vacanza in Messico con il fidanzato di allora.

“Lui è morto sul colpo. I miei genitori erano in Italia, le mie sorelle a Los Angeles, e io ero da sola a Città del Messico. Hanno perso le mie tracce per 10 giorni, io mi sono risvegliata in ospedale e ho chiamato le mie sorelle per dire che avevo avuto un incidente. Mia sorella mi ha detto: “Lascia tutto e vieni a Los Angeles”, ha ricordato insieme a Silvia Toffanin.

Un incidente che oltre a lasciarle una profonda ferita nell’anima, ha avuto grandi ripercussioni anche sul suo aspetto fisico: “Mi si era rotta l’orbita destra, tutto il naso, trinciato il nervo facciale, completamente sfigurata. Il chirurgo ci disse: “Metto a posto quello che posso, ma tu dovrai fare una seconda operazione per rimettere a posto il tuo naso. Ci ho messo cinque, sei anni. Il mio naso è un pezzo della mia costola”.

E ha aggiunto: “Il nervo facciale era il discorso già difficoltoso. La mia faccia era totalmente asimmetrica, poi ho fatto altri tre interventi, fino ad arrivare al naso che è durato molto tempo”.

Il legame con le sorelle Milly e Anna

Sorella di mezzo di Anna e Milly Carlucci, nel salotto di Silvia Toffanin Gabriella Carlucci non poteva non parlare dello splendido rapporto che ha con entrambe. “Chi non litiga in famiglia? Da bambine litigavamo tantissimo, sopratutto con Anna, lei era la mia vittima. Ma se devo pensare a un amore duraturo, un affetto indissolubile, è senza dubbio quello per le mie sorelle. Proprio perché i nostri genitori non ci sono più, ci siamo avvicinate ancora di più. Pur facendo vite impegnate, troviamo ogni occasione per unirci e stare insieme”.

I genitori delle tre sorelle Carlucci sono scomparsi dieci anni fa ma nonostante ciò è come se non se ne fossero mai andati. “Sono sempre con noi”, ha spiegato Gabriella Carlucci.

L’amore per il marito Marco e il figlio Matteo

Da quasi trent’anni Gabriella Carlucci è sposata con l’avvocato Marco Catelli. “Mi ha sempre sostenuta, è sempre stato il mio primo fan. Ho sempre trovato persone che volevano cambiarmi, lui invece ha sempre appoggiato tutte le mie iniziative”, ha raccontato a Verissimo. Dal loro amore è nato Marco, che è laureato in legge come il padre, ma sta cercando una strada diversa: “Ha preso un po’ di entrambi. Si è laureato in legge e di fatto è avvocato, ma non vuole farlo. Ha fondato una sua società di produzione, gli piace tantissimo questo mondo. L’ho influenzato, lo portavo a vedere sempre i programmi di mia sorella Milly”.