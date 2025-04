Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia in un’esplosione di colori e profumi. Ma per molte persone, questa stagione coincide anche con l’insorgere di fastidiosi disturbi oculari legati alle allergie stagionali. Il prurito, l’arrossamento, la lacrimazione eccessiva e la sensazione di corpo estraneo sono solo alcuni dei sintomi che possono compromettere la salute degli occhi e la qualità della vita quotidiana. È per questo che la prevenzione, un’adeguata terapia e soprattutto una corretta igiene oculare diventano fondamentali per contrastare questi disagi e proteggere il benessere visivo.

Cause e sintomi della congiuntivite allergica, cosa succede agli occhi in primavera

Con l’aumento della temperatura e l’inizio della fioritura, l’aria si carica di pollini provenienti da alberi, piante erbacee e graminacee. Queste minuscole particelle, quasi invisibili, entrano facilmente in contatto con le mucose oculari, scatenando una reazione infiammatoria nota come congiuntivite allergica, una malattia causata dalla risposta oculare agli allergeni ambientali. I tassi di allergia sono in costante aumento a livello globale: si stima che circa il 20% della popolazione mondiale soffra di qualche forma di allergia, e tra questi, tra il 20% e il 60% manifesta anche sintomi oculari¹.

La congiuntivite allergica si manifesta con un’intensa sensazione di prurito agli occhi, spesso accompagnata da arrossamento diffuso della congiuntiva, gonfiore delle palpebre e abbondante lacrimazione. In alcuni casi, possono comparire anche secrezioni mucose e una persistente sensazione di bruciore o corpo estraneo, che rende difficile mantenere gli occhi aperti o concentrarsi. A differenza delle forme virali o batteriche, la congiuntivite allergica non è contagiosa e tende a colpire entrambi gli occhi simultaneamente, peggiorando in ambienti esterni ricchi di allergeni e migliorando in luoghi chiusi e ben filtrati.

Diagnosticare precocemente la congiuntivite allergica è fondamentale, non solo per migliorare la qualità della vita del paziente, ma anche per ridurre il numero di ricadute e prevenire possibili complicanze, che in rari casi possono portare a danni visivi permanenti. È per questo che, accanto alla terapia farmacologica, gli esperti sottolineano l’importanza di approcci complementari. Ricerche recenti dimostrano infatti che l’utilizzo di impacchi freddi e lacrime artificiali può ridurre l’infiammazione e il disagio percepito.

Come gestire e prevenire i disturbi agli occhi

Il primo passo per affrontare la congiuntivite allergica è l’individuazione dell’allergene responsabile, operazione che può essere facilitata da test specifici condotti da uno specialista. Una volta identificata la causa, è possibile intervenire con strategie mirate sia per gestire i sintomi sia per prevenirne l’insorgenza.

Dal punto di vista terapeutico, si ricorre solitamente all’uso di colliri antiallergici ad azione multipla, che agiscono rapidamente riducendo prurito e rossore. Nei casi più gravi, e solo sotto controllo medico, si può ricorrere a cortisonici per uso topico, ma si tratta di una soluzione da utilizzare con cautela e per brevi periodi.

Un aspetto importante, ma spesso trascurato, riguarda l’igiene palpebrale. Durante la giornata, sulle ciglia e sulla rima palpebrale si depositano allergeni e impurità che, se non rimossi regolarmente, possono prolungare e aggravare i sintomi oculari. È quindi fondamentale detergere quotidianamente l’area perioculare con prodotti specifici, studiati per rispettare il delicato equilibrio della zona oculare. Tra questi, le salviette Blefarette Sentitive di Polifarma rappresentano una soluzione pratica, efficace e delicata.

Blefarette Sensitive, un alleato per il benessere oculare

Le salviette Blefarette Sensitive costituiscono una soluzione efficace, pratica e sicura per la detersione quotidiana del contorno occhi, delle palpebre e delle ciglia. Blefarette Sensitive è testata per ridurre al minimo i rischi di allergia ed è dermatologicamente testata, risultando quindi ideale anche per le pelli sensibili e allergiche.

La detersione è dolce e rispettosa della fisiologia oculare. La sua azione meccanica delicata permette di rimuovere efficacemente agenti irritanti e allergizzanti come pollini, polveri e secrezioni, per una protezione costante soprattutto durante i periodi critici come la primavera. Inoltre, le salviette non contengono alcol, siliconi né parabeni, risultando ipoallergeniche e adatte anche agli occhi più sensibili.

La sua efficacia non si limita alla sola azione detergente: grazie alla presenza di acqua di Fiordaliso e di Eufrasia, note per le loro proprietà lenitive e rinfrescanti, la formulazione aiuta a donare una naturale idratazione e a favorire una reazione fisiologica al contatto con sostanze irritanti per alleviare rapidamente i fastidi più comuni come prurito, arrossamento e bruciore.

In fase acuta, l’impiego di salviette fredde può amplificare l’effetto benefico¹. Utilizzate a temperatura refrigerata, infatti, sono in grado di dare sollievo immediato e favorire la rimozione degli allergeni, riducendo l’infiammazione in modo naturale e non invasivo. Sono pertanto anche indicate nei momenti di maggiore esposizione agli allergeni, come durante le giornate ventose o nei periodi di alta concentrazione pollinica come in primavera.

Blefarette Sensitive si dimostra utile anche nei soggetti che soffrono di occhio secco. La sua azione contribuisce al ripristino di un film lacrimale equilibrato, riducendo la sensazione di secchezza, corpo estraneo o bruciore spesso associati all’uso prolungato di schermi o ambienti climatizzati. La detersione quotidiana può inoltre stimolare la normale funzionalità delle ghiandole e aiutare a prevenire l’occlusione dei dotti lacrimali.

Il formato monouso, la composizione delicata e l’assenza di sostanze aggressive rendono l’uso di Blefarette Sensitive un gesto semplice per prendersi cura degli occhi ogni giorno, anche fuori casa. È un prodotto pensato non solo per le persone allergiche, ma per tutti coloro che desiderano mantenere una corretta igiene oculare in modo sicuro, naturale e rispettoso della pelle.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

