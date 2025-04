Veronica Gentili criticata per l’Isola dei Famosi, la replica: “Il resto è solo rumore”

Fonte: IPA Veronica Gentili

Il giornalismo si presta ai reality show, ma lo snobismo non si fermerà mai: la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, che raccoglie il testimone dopo l’edizione condotta da Vladimir Luxuria, è Veronica Gentili. Giornalista, conduttrice, già volto de Le Iene: un nome su cui Mediaset sta investendo e che è garanzia di professionalità. Ma, dopo l’ufficialità alla conduzione dell’Isola, puntuali come sempre sono arrivate le critiche. A cui la Gentili ha replicato con un’osservazione sui social.

Veronica Gentili replica alle critiche per la conduzione dell’Isola dei Famosi

I reality show stanno vivendo un momento di “crisi”: dal Grande Fratello a The Couple, fino all’Isola stessa, lo share rimanda a un dato tutt’altro che incoraggiante e – ormai – impossibile da ignorare. Dopo varie ipotesi sul destino dell’Isola, tra cui il possibile stop di un anno, alla fine, dopo la puntata finale del GF, andata in onda il 31 marzo, la partenza di The Couple condotto da Ilary Blasi e l’aria di “flop” che si respira, torniamo in Honduras con la conduzione di Veronica Gentili (e una rissa sfiorata ancor prima di iniziare).

Maggio, in ogni caso, è il mese di partenza, ma gli utenti sui social in particolar modo non hanno risparmiato la Gentili dalle critiche. Veronica Gentili sta conducendo già con successo Le Iene: ora, però, di fronte a lei ha una sfida ardua ma non impossibile, ovvero quella di far tornare ai vecchi fasti l’Isola, uno dei reality show di punta della televisione (e c’è Simona Ventura come opinionista). Pierpaolo Pretelli è invece l’inviato.

Alle critiche, la Gentili ha risposto con un’osservazione: “Ciò che rende tale un giornalista non è ciò che racconta, ma il punto di vista, la modalità di approccio. Così come è l’approccio alla storia che racconta a rendere tale il documentarista, non l’oggetto osservato. (…) Ho sempre voluto prestare i miei occhi e la mia voce a chi vuole servirsene per conoscere quello che accade, che sia su un giornale, in un talk politico, un post sulla rete, un’intervista radiofonica. È tutto quello che posso offrire, è tutto quello che si deve pretendere da me. Tutto il resto è solo rumore“.

Quando inizia l’Isola dei Famosi

L’ufficialità è arrivata: il 7 maggio parte ufficialmente la nuiova edizione dell’Isola. Non un giorno qualsiasi, in quanto per il 7 maggio è previsto l’appuntamento annuale con i David di Donatello, condotti quest’anno da Mika e da Elena Sofia Ricci. L’Isola potrebbe dunque iniziare ben prima del previsto, soprattutto considerando che quel ponte tra il GF e l’Isola stessa non ha funzionato: The Couple rischia la chiusura anticipata.

Sono diversi i nomi dei possibili concorrenti, tra cui Camila Giorgi, la tennista che si è ritirata. Secondo Dagospia, inoltre, troviamo altri nomi del mondo dello spettacolo: “Shooting fotografico in corso per i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: ci sono, tra gli altri, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Teresanna Pugliese”. Il nome certo è quello di Giucas Casella: è stato lui infatti a confermare la partecipazione al reality show. Martedì 29 sarà svelato il cast completo.