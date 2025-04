Ilary Blasi sotto accusa, caos dietro le quinte di The Couple: cosa sta succedendo

Fonte: Mediaset Ilary Blasi a The Couple

The Couple è un disastro. A tre settimane dal debutto, il nuovo reality show di Mediaset non ha catturato l’attenzione del pubblico, anzi. E nel mirino sarebbe finita anche Ilary Blasi, che non sarebbe riuscita a portare maggiore appeal al programma dopo una lunga assenza dal piccolo schermo. E per questo ora si parla di chiusura anticipata, oltre che di un clima piuttosto teso dietro le quinte.

The Couple non funziona, Ilary Blasi sotto accusa

Non è servita la presenza di Ilary Blasi a dare slancio a The Couple. In realtà è il format di per sé a non convincere e non basta di certo il montepremi da un milione di euro a conquistare i telespettatori. Coppie famose chiuse in una casa, prove settimanali, bonus e penalità, nomination ed eliminazioni. Tutto già visto, tutto troppo simile a quello che il pubblico ha appena archiviato, ovvero il Grande Fratello terminato solo qualche settimana fa.

E dietro le quinte non si respira certo aria serena. Secondo quanto riportato dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, ci sarebbe stata una vera e propria “riunione d’emergenza” a Cologno Monzese dopo i risultati disastrosi delle prime due puntate (la terza è stata rinviata a causa della morte di Papa Francesco).

E pare che i dirigenti abbiano puntato il dito anche contro Ilary Blasi, che credeva molto nel progetto dopo aver rifiutato il ritorno de La Talpa, finito poi nelle mani di Diletta Leotta e anche quello show dallo scarso successo.

“Clamoroso dietro le quinte di The Couple: ai vertici è caos. – ha fatto sapere Deianira – Secondo voci di corridoio, dopo i dati d’ascolto disastrosi delle prime due puntate, ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Cologno Monzese. Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione e, pare che alcuni dirigenti stiano spingendo per chiudere il programma prima del previsto”.

Rivelazioni decisamente pesanti, che descrivono una situazione tutt’altro che sotto controllo. Del resto di The Couple non parla praticamente nessuno: non c’è dinamica o protagonista che sembra aver conquistato il pubblico.

A rincarare la dose sarebbe stato, inoltre, un commento interno trapelato tra gli addetti ai lavori: “Non possiamo permetterci altri flop. È una questione d’immagine”.

Un messaggio chiaro, che mette pressione anche a Ilary, che prima di The Couple è stata lontana dalla televisione per svariati mesi.

The Couple a rischio chiusura anticipata

Per il momento né Mediaset né Ilary Blasi hanno commentato tali indiscrezioni ma ormai le voci circa una chiusura anticipata di The Couple si fanno sempre più insistenti.

“In principio le puntate previste erano otto, ma alla luce degli ascolti tutt’altro che brillanti, il reality show, che avrebbe dovuto traghettare il pubblico fan dei reality show di Canale 5 verso L’Isola dei Famosi, potrebbe chiudere prima”, ha scritto nei giorni scorsi Hit.

A destare preoccupazione è lo share, che è crollato dopo la prima puntata del 7 aprile, che aveva già registrato un interesse molto debole: 18,55% contro il 13% della seconda puntata (1.557.000 spettatori).

La terza puntata che doveva andare in onda lo scorso lunedì 21 aprile è stata rimandata al 28 aprile: dunque, non è stata recuperata nel corso della settimana, ma è semplicemente slittata. Anche questo potrebbe essere il segnale di una chiusura anticipata?

Le ultime notizie in merito, facendo sempre la doverosa premessa che non vi è alcuna ufficialità a riguardo, almeno non ancora, danno come data ipotetica della finale di The Couple lunedì 5 maggio. Di certo scendere di 5 punti rispetto al debutto non ha aiutato: questa sorta di ponte tra il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi non ha pienamente convinto.