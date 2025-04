David di Donatello 2025, quando vederli e tutte le candidature

Fonte: IPA Valeria Golino e Tecla Insolia candidate ai "David di Donatello 2025" per "L'arte della gioia"

Tutto pronto per la 70ª edizione del David di Donatello, uno dei più ambiti e seguiti eventi italiani dedicati al riconoscimento cinematografico. L’edizione 2025, che si terrà il 7 maggio a Roma, ha in serbo una selezione di film di altissimo livello: ecco la lista completa delle nomination.

“David di Donatello 2025”, i film con più candidature

Il 7 maggio gli studi di Cinecittà si preparano a ospitare la settantesima edizione dei David di Donatello: una cerimonia che quest’anno vedrà alla conduzione Elena Sofia Ricci e Mika, pronti a raccogliere il testimone da Carlo Conti.

Nel corso della serata verranno consegnati i riconoscimenti ai migliori film in numerose categorie, dalla regia alla sceneggiatura, dalla colonna sonora alla recitazione.

A guidare le nomination ci sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino, con ben 15 candidature ciascuno. A seguire, L’arte della gioia di Valeria Golino e Vermiglio di Maura Delpero. Grande soddisfazione anche per Gloria! di Margherita Vicario, che ottiene un ottimo risultato con 9 candidature.

“David di Donatello 2025” la lista completa delle candidature

Miglior film

Berlinguer – La grande ambizione

Il tempo che ci vuole

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior regia

Berlinguer – La grande ambizione

Il tempo che ci vuole

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior esordio alla regia

Ciao bambino

Gloria!

I bambini di Gaza

Io e il Secco

Zamora

Migliore sceneggiatura originale

Berlinguer – La grande ambizione

El Paraiso

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Parthenope

Vermiglio

Migliore sceneggiatura non originale

Campo di battaglia

Familia

Il ragazzo dai pantaloni rosa

L’arte della gioia

Napoli – New York

Miglior produttore

Berlinguer – La grande ambizione

Ciao bambino

Gloria!

Vermiglio

Vittoria

Migliore attrice protagonista

Familia – Barbara Ronchi

Il tempo che ci vuole – Romana Maggiora Vergano

L’arte della gioia – Tecla Insolia

Parthenope – Celeste Dalla Porta

Vermiglio – Martina Scrinzi

Migliore attore protagonista

Berlinguer – La grande ambizione – Elio Germano

Familia – Francesco Gheghi

Il tempo che ci vuole – Fabrizio Gifuni

Parthenope – Silvio Orlando

Vermiglio – Tommaso Ragno

Migliore attrice non protagonista

Diamanti – Geppi Cucciari

Familia – Tecla Insolia

L’arte della gioia – Valeria Bruni Tedeschi

L’arte della gioia – Jasmine Trinca

Parthenope – Luisa Ranieri

Miglior attore non protagonista

Berlinguer – La grande ambizione – Roberto Citran

Familia – Francesco Di Leva

L’arte della gioia – Guido Caprino

Napoli – New York – Pierfrancesco Favino

Parthenope – Peppe Lanzetta

Miglior casting

Berlinguer – La grande ambizione

Familia

Gloria!

L’arte della gioia

Vermiglio

Miglior autore della fotografia

Campo di battaglia

Dostoevskij

Hey Joe

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior compositore

Iosonouncane, Berlinguer- La grande ambizione

Thom Yorke, Confidenza

Margherita Vicario e Davide Pavanello, Gloria!

Colapesce, Iddu

Nicola Piovani, Il treno dei Bambini

Migliore canzone originale

Knife Edge, Confidenza

Diamanti, Diamanti

Atoms, Familia

Aria!, Gloria!

La malvagità, Iddu

Migliore scenografia

Berlinguer – La grande ambizione

L’arte della gioia

Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Migliori costumi

Gloria!

L’arte della gioia

Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior trucco

Berlinguer – La grande ambizione

L’arte della gioia

Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior acconciatura

Berlinguer – La grande ambizione

Gloria!

Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior montaggio

Berlinguer – La grande ambizione

Dostoevskij

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior suono

Berlinguer – La grande ambizione

Campo di battaglia

Gloria!

Parthenope

Vermiglio

Migliori effetti visivi VFX

Berlinguer – La grande ambizione

L’arte della gioia

Limonov

Napoli – New York

Parthenope

Miglior documentario – Cecilia Mangini

Duse, the greatest

Il cassetto segreto

L’occhio della gallina

Lirica ucraina

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer

David Giovani

Berlinguer – La grande ambizione

Familia

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il tempo che ci vuole

Napoli – New York

Quando e dove vedere i “David di Donatello 2025”

La cerimonia dei David di Donatello 2025 è programmata per la serata del 7 maggio 2025 dagli studi di Cinecittà: gli spettatori potranno seguirla in diretta in prima serata su Rai 1.