L’arte della gioia, cast e dove vedere la serie di Valeria Golino ispirata a Goliarda Sapienza

Fonte: IPA Tecla Insolia

Certi racconti trascendono il tempo, e questo è il caso di L’arte della gioia, il celebre romanzo maledetto di Goliarda Sapienza scritto tra il 1967 e il 1976 ma pubblicato integralmente postumo solo nel 2008, dopo essere stato dimenticato per vent’anni in una cassapanca. Parliamo di un’opera che ha atteso decenni per essere riconosciuta, e che è pronta a tornare in nuove vesti: la nota storia di emancipazione e desiderio con protagonista una delle eroine più controverse della letteratura italiana sarà raccontata una seconda volta, attraverso una serie suddivisa in 6 episodi diretta da Valeria Golino. Cosa sappiamo in merito?

“L’arte della gioia”, trama e cast

Dopo gli inattesi successi di Miele (2013) e Euforia (2018), è ora in finalmente in arrivo l’ultimo progetto di Valeria Golino dietro la macchina da presa: trattasi di L’arte della gioia, la serie tv di Sky Original e HT Film tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza presentata in anteprima mondiale – e con grande riscontro – al Festival di Cannes 2024. Uscita dapprima al cinema in due parti tra gli scorsi maggio e giugno, a partire dal 28 febbraio 2025 questa andrà in onda su Sky e in streaming su NOW.

A prestare il volto a Modesta sarà la magnetica Tecla Insolia, a dir poco perfetta per incarnare forza, ambiguità e fascino a caratterizzare il personaggio. Nata poverissima nella Sicilia del 1900 ma incapace di accettare la miseria come destino, la giovane protagonista fa del suo corpo il proprio potere sfruttando il sesso come strumento di affermazione contro il controllo imposto dagli uomini e dalle istituzioni. Per lei il desiderio non è peccato ma strategia, sopravvivenza e dominio.

Senza piegarsi mai alle regole preconfezionate di una società oppressiva e patriarcale, in seguito ad un tragico incidente che la divide dalla sua famiglia Modesta viene accolta in un convento e, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diviene presto la protetta di Leonora, la Madre Superiora interpretata nella serie dalla straordinaria Jasmine Trinca a bilanciarne autorità e inquietudine.

Il suo cammino fa poi approdare la carismatica protagonista alla villa della Principessa Brandiforti, dove pian piano riesce a rendersi indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Durante questo incessante percorso di ascesa ed emancipazione si assisterà ad un processo di maturazione personale e sessuale di Modesta che, varcando spesso il confine tra lecito e illecito, alla fine riuscirà a conquistare un passo alla volta il suo diritto al piacere e alla gioia.

Oltre a Tecla Insolia e Jasmine Trinca il cast comprende Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo della principessa Gaia Brandiforti, Guido Caprino nei panni di Carmine, l’uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti, Alma Noce come Beatrice, la più giovane della famiglia, Giuseppe Spata ad interpretare l’autista Rocco ed infine Giovanni Bagnasco come Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede della stirpe.

Dove e quando vedere “L’arte della gioia”

L’arte della gioia andrà in onda in prima serata a partire dal 28 Febbraio 2025 per tre settimane, più specificatamente il venerdì alle ore 21.15 su Sky Atlantic e sarà inoltre disponibile on demand.

Grazie a Sky Extra invece, solo per i clienti Sky da più di tre anni, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.