Fonte: IPA Rissa sfiorata nel backstage dello shooting fotografico de L'Isola dei Famosi

Non ha ancora avuto inizio L’Isola dei Famosi, che però sta prendendo forma nella sua nuova veste (la terza in pochi anni). Dopo il flop de La Talpa e la mancata scintilla (per ora) tra il pubblico e The Couple, Mediaset torna a puntare con forza sui naufraghi ma qualcosa è già andato storto.

L’Isola dei Famosi, lite tra Vip

Pier Slvio Berlusconi mira a dei reality con concorrenti che sappiano mantenere un certo decoro. Un discorso affrontato più volte in relazione al Grande Fratello. Si ha bisogno di trovare la giusta via di mezzo tra intrattenimento e trash becero.

Sotto questo aspetto L’Isola dei Famosi ha dato spesso prova di riuscire a tirare fuori il peggio da alcuni concorrenti. Le costanti privazioni, i morsi della fame e la convivenza forzata in situazioni estreme hanno dato vita a scontri ormai iconici. Al tempo stesso, ci sono stati momenti violenti, come nell’edizione condotta da Vladimir Luxuria.

Come sarà, dunque, la prossima? Decisamente infuocata, pare. Durante lo shooting fotografico di presentazione del cast (tutt’altro che facile da individuare), si sarebbe sfiorata la rissa. A riportare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha descritto nei particolari, per quanto possibile, la scena consumatasi dinanzi ai fotografi e addetti ai lavori.

I motivi dello scontro

Chi partecipa a un programma come L’Isola dei Famosi ha come obiettivo la popolarità. Un concetto tanto semplice quanto vero. Da una parte c’è chi ambisce a un ritorno sulla scena, dall’altra chi invece vede nel reality una porta d’accesso verso il pubblico di massa.

Alla base del presunto litigio, dunque, ci sarebbe proprio un tentativo di “furto dei riflettori”. Un paio di Vip avrebbero tentato di accaparrarsi il centro della scena durante gli shooting fotografici. Non conosciamo nomi o sesso ma, si dice, da una parte all’altra sarebbero volate accuse del tipo: “Mi hai rubato l’inquadratura”.

Va da sé che ora sia partita la “caccia ai litiganti”. Non è da escludere, però, che le identità saltino facilmente fuori nel corso del programma. Difficile infatti nascondere un tale livello di astio in diretta per tante settimane. Di certo, una volta pubblicate le foto, l’attenzione sarà tutta per i Vip al centro.

Quest’anno il cast sarà composto da:

Patrizia Rossetti;

Teresanna Pugliese;

Antonella Mosetti;

Nunzio Stancampiano;

Cristina Plevani;

Serse Cosmi;

Loredana Cannata;

Angelo Famao;

Paolo Vallesi;

Camila Giorgi.

Si dovrebbe partire da questo gruppo di naufraghi, al quale però potrebbero aggiungersene altri. Un’edizione che pare col botto, dunque, la prima di Veronica Gentili. Per lei un test molto importante dopo la conduzione de Le Iene. Avrà però al suo fianco un’amatissima veterana come Simona Ventura, che da sola potrebbe contribuire molto agli ascolti. Mediaset ci spera.