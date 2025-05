Isola dei Famosi, nuovi ritiri all’orizzonte. E si parla di chiusura anticipata

L’Isola dei Famosi 2025 non naviga nelle sue acque migliori. A quanto pare non basta la conduzione impeccabile di Veronica Gentili o il ritorno di Simona Ventura come opinionista: il reality show continua a perdere ascolti e soprattutto naufraghi. Nel giro di pochi giorni ben sei concorrenti hanno abbandonato l’Honduras, tra cui i volti più noti come quelli di Antonella Mosetti e Camila Giorgi.

L’Isola dei Famosi 2025 nel caos

L’Isola dei Famosi sta affrontando una crisi senza precedenti: sei concorrenti hanno già abbandonato il gioco e per tamponare l’emorragia, sarebbero in arrivo altri concorrenti, tra cui la modella Ahlam El Brinis e il mago Jey Lillo.

A completare il gruppo dei possibili nuovi naufraghi ci sarebbero anche Fabrizio e Valerio Salvatori, i gemelli noti al pubblico per le loro apparizioni ad Avanti un altro. Dovrebbe esserci inoltre Jasmin Salvati, ex protagonista di Ex on the beach e Italia Shore.

Nomi non proprio da prima serata e, tra ascolti in picchiata e tensioni crescenti, il programma potrebbe concludersi prima del previsto. E fare così la stessa fine di The Couple di Ilary Blasi, chiuso senza neppure una degna finale.

Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, altri concorrenti starebbero pensando seriamente di lasciare la trasmissione. E la situazione sarebbe così tesa dietro le quinte che “in produzione si inizia a parlare di una chiusura anticipata del programma. Il clima è pesante, i naufraghi sono allo stremo, e la sensazione è che la resa dei conti sia vicina”.

Per ora nessun commento a riguardo da parte di Mediaset, che non sta di certo vivendo la sua stagione migliore con il genere reality show, che non sembra più attrarre il pubblico come un tempo. L’interesse dei telespettatori sembra ormai scemato, forse stanco di alcune dinamiche tutt’altro che innovative.

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 potrebbe essere anticipata a metà giugno, con ben quattro settimane d’anticipo rispetto al calendario iniziale.

Sei ritiri in poche settimane

La lunga serie di abbandoni a L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata con due concorrenti giovani e pieni di potenziale ma che hanno però tradito le aspettative: Leonardo Brum e Angelo Famao, entrambi in difficoltà sin dalle prime battute del gioco.

Durante la terza puntata, anche Nunzio Stancampiano e Samuele Bragelli – conosciuto dal pubblico come Spadino – hanno preferito lasciare l’avventura.

La situazione si è ulteriormente complicata con l’uscita di Camila Giorgi, che ha lasciato l’Honduras per far fronte ad alcune questioni familiari mai precisate del tutto. E, come se non bastasse, è arrivato pure l’addio di Antonella Mosetti, provata emotivamente dalla recente scomparsa del padre. “Non riesco ancora ad affrontare questo lutto”, ha ammesso davanti alle telecamere.

Le prime tre puntate de L’Isola dei Famosi — andate in onda prima mercoledì, poi lunedì e di nuovo mercoledì — hanno registrato ascolti altalenanti e poco incoraggianti. La prima puntata ha totalizzato 2.039.000 telespettatori, con uno share del 18,9%. Alla seconda, il numero di spettatori è aumentato di poco, raggiungendo 2.049.000, ma lo share è sceso al 17,5%.

Con il terzo appuntamento, si è verificato un calo più netto: 1.891.000 telespettatori e 15,7% di share. Con la quarta puntata sarà possibile capire meglio la direzione che sta prendendo. Insomma, il destino del reality si giocherà tutto nelle prossime settimane. Ma lo scenario attuale appare più desolante che mai.