Isola dei Famosi 2025, nuove indiscrezioni: quando inizia e il ritorno di Camila Giorgi

Morto un reality, se ne fa un altro. Dopo il flop The Couple arriva L'Isola dei Famosi 2025, con un cast nuovo in cui fa capolino anche il nome di Camila Giorgi

Neanche il tempo di concludersi il Grande Fratello (e di iniziare The Couple), che già L’Isola dei Famosi è sulla bocca di tutti. Almeno di chi, fedele ai reality show, non vede l’ora di gustare questa edizione nuova di zecca, che ha salutato definitivamente Vladimir Luxuria per accogliere alla conduzione la “Iena” Veronica Gentili e che dovrebbe prendere il via a breve. Cambio di guardia anche per gli opinionisti, e neanche il cast sembra scherzare: tra un’indiscrezione e l’altra, adesso ha fatto capolino anche il nome di Camila Giorgi. Sarebbe il suo grande ritorno, dopo lo strano addio al tennis.

Camila Giorgi nel cast de L’Isola dei Famosi

Lo ribadiamo, si tratta al momento di un’indiscrezione che resta tale, almeno finché la produzione (o la diretta interessata) non confermeranno quanto si vocifera. Camila Giorgi potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, quest’anno condotta per la prima volta dalla giornalista Veronica Gentili, già al timone de Le Iene.

Della Giorgi si è parlato tanto lo scorso anno, quando di punto in bianco aveva deciso di abbandonare il tennis professionistico, in un modo decisamente “strano”. La sua era stata quasi una scomparsa, che in prima battuta aveva fatto preoccupare fan e appassionati. Lei, che a quel punto era una delle tenniste italiane più forti di sempre, improvvisamente aveva abbandonato una carriera che di certo avrebbe potuto donarle ulteriori soddisfazioni.

Il nome di Camila Giorgi, in verità, ha continuato a circolare anche dopo il suo ritiro dal campo, prima di tutto a causa dei guai con il fisco italiano – cosa che l’ha costretta a trasferirsi in Argentina, Paese d’origine del padre -, ma anche per via di una bufera mediatica (e giudiziaria): l’ex tennista è stata coinvolta in un’indagine su presunte false vaccinazioni anti-Covid. In ultimo, proprio di recente si è parlato del suo nuovo amore, il noto politico argentino Ramiro Marra, con il quale sarebbe già pronta a convolare a nozze.

Le altre indiscrezioni sui VIP in Honduras

Vada per la conduttrice, già confermata dalla produzione su tutti i canali ufficiali del reality show, resta ancora l’incognita sul cast. Oltre a Camila Giorgi, ci sono altri nomi che in queste ore continuano a riecheggiare tra i corridoi del pettegolezzo, che in questi casi non manca mai.

A spifferarli è stato il portale Dagospia: “Shooting fotografico in corso per i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: ci sono, tra gli altri, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Teresanna Pugliese”. Sulla Rossetti, nessuna particolare sorpresa. Lei stessa aveva dichiarato poche settimane fa l’intenzione di partecipare al reality ambientato in Honduras con la “scusa” di smettere di fumare.

Antonella Mosetti è un altro volto noto che, oltre all’esordio a Non è la Rai quando era appena una ragazzina, ha già “masticato” il mondo dei reality, partecipando al GF Vip insieme alla figlia Asia Nuccetelli. La Pugliese, ex volto di Uomini e Donne, da poco è diventata mamma per la seconda volta, ma sembrerebbe disposta a mettersi in gioco volando dall’altra parte del globo.

L’unico nome ormai certo, almeno per il momento, è quello di Giucas Casella, altro veterano dei reality che aveva già preso parte all’Isola, salvo poi doversi ritirare anzitempo a causa di un infortunio. A confermarlo lui stesso in un’intervista al settimanale Nuovo, tirando in ballo anche la sua “ex fiamma” Tina Cipollari.

Quando inizia la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Ma quindi, quando inizia L’Isola? Anche in questo caso, un’indiscrezione parla forte e chiaro: il reality show condotto da Veronica Gentili dovrebbe prendere il via il prossimo 7 maggio. Una data non casuale, anzi consequenziale al “flop” di The Couple di Ilary Blasi che, a causa dei bassissimi ascolti, dovrebbe chiudere in anticipo rispetto al previsto.