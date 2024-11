Camila Giorgi, chi è il nuovo fidanzato Ramiro Marra

Fonte: Getty Images Camila Giorgi

Camila Giorgi sta costruendo una nuova vita, dopo aver chiuso la sua importante carriera nel tennis, nel corso degli ultimi mesi. L’atleta, infatti, ha deciso di lasciare il suo percorso sportivo e anche l’Italia, trasferendosi nel continente americano, dove ha cominciato anche un nuovo percorso sentimentale, visto che, adesso, ha svelato di essersi fidanzata. Il nuovo compagno della tennista è Ramiro Marra, un politico argentino, noto per aver fondato il MAPA, Movimento Anti-Piquetero Argentino, che ha l’obiettivo di combattere i blocchi stradali del paese sudamericano.

Tra Camila Giorgi e Ramiro Marra sembra che sia scoccato un vero e proprio colpo di fulmine, come svelato dalla stessa tennista sui social.

Ramiro Marra, la carriera politica

Ramiro Marra è il nuovo fidanzato di Camila Giorgi, come annunciato dalla stessa tennista, attraverso delle storie, condivise nel suo account Instagram ufficiale. La sportiva, infatti, ha rivelato di essere nuovamente innamorata e di essersi fidanzata col politico argentino. Ramiro Marra è nato a Buenos Aires il 20 novembre 1982 e ha conseguito la Laurea all’Università di Salvador in Mercati dei Capitali.

Grazie ai suoi studi, il ragazzo ha cominciato, subito, una brillante carriera nel settore finanziario, all’interno della Bull Market Group, un’azienda famigliare, e nel 2017 è stato inserito nella classifica di Forbes, come giovane promessa nel suo campo. La passione per questo settore, l’ha portato anche alla carriera da youtuber finanziario. Nei suoi contenuti digitali, infatti, l’esperto di materie economiche analizza il mercato e dà dei consigli a tutti i suoi seguaci. Anche in questo campo, Ramiro Marra è stato premiato, nel 2023, come Miglior contenuto tematico professionale.

Nel 2019 l’esperto di finanza ha cominciato, anche, la sua carriera politica, candidandosi alle elezioni legislative e, solo nel 2021, ha ottenuto un seggio nella legislatura della città di Buenos Aires.

Ramiro Marra, l’amore con Camila Giorgi

Della vita privata di Ramiro Marra poco è noto perché il politico è molto riservato ma, il 21 novembre 2024, è stata resa nota la sua relazione con Camila Giorgi, campionessa del tennis italiano. Dapprima la sportiva ha condiviso una foto insieme al nuovo fidanzato, accompagnando lo scatto con una didascalia molto eloquente: “Tanti auguri amore”.

In seguito, rispondendo alle domande dei suoi seguaci, Ramiro Marra ha svelato che si tratta del suo nuovo fidanzato argentino. La tennista ha anche effettuato una vera e propria dichiarazione d’amore al politico, affermando che lui è la cosa che più le piace del paese sudamericano. La sportiva ha anche fornito dei dettagli sulla sua storia d’amore, svelando dove ha incontrato il politico: “Nel suo ufficio, è stato amore a prima vista”. In seguito, Camila Giorgi ha anche informato tutti i suoi sostenitori che resterà a vivere, ormai, in Argentina con il suo nuovo fidanzato.

La storia d’amore, quindi, tra la sportiva e il politico sembra essere nata sotto una buona stella e i due appaiono già innamoratissimi. Qualche mese prima di aver rivelato la nascita del suo nuovo rapporto amoroso, Camila Giorgi aveva raccontato a Verissimo le ragioni che l’hanno portata all’addio al tennis, affermando di aver deciso di trasferirsi a Miami. Probabilmente è stato l’amore per Ramiro Marra a portare la tennista, in seguito, in Argentina.