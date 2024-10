Camila Giorgi a Verissimo: tutta la verità sull’addio al tennis, l’evasione fiscale e il vaccino

Fonte: Ufficio Stampa Verissimo Camila Giorgi

Camila Giorgi è tornata. Dopo mesi di mistero sul suo improvviso ritiro dal mondo del tennis, l’ex tennista ha rotto il silenzio e per la prima volta ha raccontato a Verissimo di Silvia Toffanin la sua versione, spiegando il suo inaspettato addio ai campi: “Non sono sparita, volevo cambiare vita e non tornerò a giocare”. Ma la 32enne ha fatto chiarezza anche sull’accusa di evasione fiscale e su quelle relative alla falsa vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposta.

Verissimo, Camila Giorgi sparita: ecco perché ha lasciato il tennis

L’addio di Camila Giorgi al mondo del tennis risale allo scorso maggio, con quella che alcuni media hanno definito una ‘fuga’. Nessuna traccia dell’atleta, un ritiro senza un annuncio ufficiale. Ma la diretta interessata ha spiegato a Verissimo che non è stato così e che già da tempo era intenzionata a lasciare questo sport, un mondo che non le dava più alcuna soddisfazione.

“Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l’annuncio. Sono stata cancellata delle liste dell’antidoping, i fan hanno cominciato a parlare dell’argomento. La notizia è uscita e hanno detto che ero sparita, ma non era vero – ha chiarito a Silvia Toffanin – Mi ero stancata di questa vita, non sono scappata”.

“Io non scappo mai: il problema forse è che non parlo tanto. Da anni volevo smettere, volevo chiudere con il tennis. Già in passato era capitato di abbandonare il tennis per qualche mese. Poi tornavo ai campi per allenarmi: stavolta, no. Il tennis mi piace ancora adesso, ma non ce la facevo più a reggere lo sforzo fisico e mentale tra viaggi e pressione. Ora sono felice”, ha detto Camila Giorgi.

La sportiva ha precisato che non c’è stata alcuna fuga, si è semplicemente trasferita negli Stati Uniti, a Miami, dove da tempo faceva la spola con l’Italia. “La mia non è stata una fuga. Non sono scappata, mi ha fatto ridere la notizia. Io vivevo già in America, poi mi sono trasferita definitivamente. Anche i miei genitori vivono li”, ha ribadito.

Nel corso dell’intervista Camila ha difeso anche il padre Sergio Giorgi, che l’ha seguita per tutta la sua carriera in qualità di allenatore e più volte è stato definito dalla stampa un padre-padrone. “Mi ha sempre sostenuto e aiutato, ho sempre detto che avrei voluto arrivare fino alla fine della carriera con lui. E’ un uomo duro? Altra cosa non vera. Serve disciplina nello sport. Oggi anche lui è molto felice, quando ho detto che volevo smettere mi ha detto ‘va bene, hai fatto una carriera bellissima’. Mi ha sempre supportata, non mi ha mai contraddetta”, ha raccontato.

La risposta di Camila Giorgi alle accuse di evasione fiscale

A Verissimo Camila Giorgi ha inoltre fatto chiarezza sulle accuse di evasione fiscale: “Si tratta di problemi legati a persone esterne che avrebbero dovuto gestire questioni fiscali. Quando mi sono formalmente ritirata, non ero a conoscenza di tutto. Mio padre era il mio allenatore, non gestiva questi aspetti: c’erano altri professionisti. Non ci siamo spaventati per questa situazione, ci siamo affidati ad altre persone e ora siamo in ordine. Tirano sempre in mezzo mio padre come se fosse sempre il responsabile, ma in questo caso anche lui è stato una vittima”.

E all’accusa di aver rubato, insieme alla sua famiglia, tutti i mobili della casa dove vive in affitto (che non avrebbe, tra l’altro, pagato per sei mesi), Camila ha replicato ridendo: “Quella casa non aveva mobili, Quell’accusa fa ridere. È allucinante”.

Fonte: Ufficio Stampa Verissimo

Camila Giorgi a processo per false vaccinazioni anti Covid

Tra le tante cose, Camila Giorgi è coinvolta in un’inchiesta per presunte false vaccinazioni Covid. L’ex atleta ha fornito la sua versione dei fatti: “A novembre è in programma un’udienza. Io ho fatto il vaccino, certo che l’ho fatto. Ho fatto l’iniezione e ho ottenuto il Green pass. Questa dottoressa ha fatto dei nomi per coprirsi. Credevo di aver instaurato con questa persona un rapporto umano”. L’ex atleta si è detta del tutto estranea alla vicenda: “Io ho scoperto che non era vaccino per Covid dopo. Il vero vaccino l’ho fatto in seguito”.

Camila Giorgi è fidanzata con un ragazzo americano

Oggi Camila Giorgi vive in America ed è fidanzata con un ragazzo americano, che l’ha accompagnata in Italia per registrare l’intervista a Verissimo. “Sono molto felice, è un momento molto bello, in tutti gli aspetti. Viaggiamo e viviamo giorno dopo giorno”, ha confidato. Alla domanda però se il fidanzato abbia influito sulla scelta di lasciare il tennis, Camila ha negato: “No, non è stato lui la spinta. È stata una mia decisione che volevo prendere da tempo”.

Il futuro di Camila Giorgi resta un’incognita: Silvia Toffanin ha proposto alla ragazza di provare una carriera da attrice ma per ora la Giorgi è concentrata sull’amore e sui viaggi. E non disdegna di rientrare in Italia: “È la mia casa, io sono italiana. Un giorno tornerò a viverci. Amo l’Italia, è il Paese più bello. Qui sono nata e questa è casa mia. Viaggiare per conoscere altre culture ma l’Italia viene al primo posto”.