Camila Giorgi incinta a Verissimo scopre il sesso del bebè: “È un maschio”

Camila Giorgi e il marito Andreas Ignacio Pasutti hanno scelto il salotto di Verissimo per scoprire il sesso del loro primo figlio, nel ricordo di chi non c'è più

IPA Camila Giorgi ospite a Verissimo

Nonostante la partecipazione a un reality, non è avvezza alle telecamere e ai grandi discorsi in pubblico, com’è evidente, ma Camila Giorgi ha scelto il salotto di Verissimo per scoprire il sesso del bebé che aspetta. Al suo fianco il marito Andreas Ignacio Pasutti, con cui vive un’intensa storia d’amore da pochi mesi. Soltanto nove, ma tanto è bastato per capire che proprio lui sarebbe stato “quello giusto”, l’uomo con cui costruire una famiglia. Visibilmente emozionata, il pensiero è andato anche alla adorata mamma Claudia, che purtroppo è venuta a mancare poco dopo l’annuncio della gravidanza.

Camila Giorgi in dolce attesa di un bambino

“San Valentino in 3”, aveva scritto su Instagram per annunciare la gravidanza lo scorso febbraio. Poche parole per urlare al mondo la sua gioia, accompagnate da uno scatto che la ritraeva con il marito Andreas Ignacio Pasutti. “Dovrebbe nascere a settembre”, ha spiegato a Silvia Toffanin, in attesa di scoprire il sesso del bebè. Qualche secondo di attesa con la solita grafica rosa e blu che scorre sul grande schermo dello studio e, infine, la bella notizia: “È un maschio”.

“Ancora non abbiamo pensato al nome”, ha ammesso l’ex campionessa di tennis, sottolineando però la sua grande gioia: “Sin dall’inizio avevo detto che mi sarebbe piaciuto un mini-lui“.

La storia d’amore con Andreas Ignacio Pasutti

“È stato un sogno, da tantissimi anni volevo diventare mamma. La carriera ti porta a tanti anni di allenamento, è tutto molto inquadrato. Quando ho conosciuto lui è cambiato tutto“, così aveva esordito nell’intervista. E il “lui” in questione è un uomo che in verità conosceva già da molto tempo, ma in modo superficiale. Entrambi frequentavano l’ambiente del tennis, lui in qualità di allenatore e lei come atleta, ed era capitato più volte che i loro cammini si incrociassero.

La scintilla è scoccata, però, in modo del tutto inaspettato: “Lo conosco da tanti anni. Quando ero in studio all’Isola dei Famosi è venuto a trovarmi. Eravamo più conoscenti che amici. Poi siamo stati qualche giorno insieme e da lì non ci siamo più separati. È da nove mesi che stiamo insieme, fin dai primi giorni ho capito che c’era qualcosa di speciale“, ha raccontato a Verissimo.

Tutto molto veloce, anche la proposta di matrimonio: “Dopo tre mesi mi ha fatto la proposta. Eravamo a fare il nostro primo trekking a Palma di Maiorca. Arrivati in cima gli dico ‘Questo è il perfetto compromesso tra noi due, il mare e la montagna’ e lui ha chiesto ‘Mi vuoi sposare?’“.

La promessa alla madre Claudia

Camila Giorgi e Andreas Ignacio Pasutti si sono sposati lo scorso 26 febbraio in comune a Buenos Aires. “Lo avevo promesso a mia mamma, il mio testimone è stato papà”, ha spiegato. Purtroppo l’adorata mamma Claudia è venuta a mancare in questo momento di grande gioia, argomento di cui la tennista non aveva mai parlato apertamente prima di questo pomeriggio.

“Mia mamma è andata via due mesi e mezzo fa. Dovevamo andare visitare le nostre famiglie in Argentina. Il giorno che sono atterrata, era già in terapia intensiva. Non ce l’aspettavamo, una malattia terminale. È stato tragico, era la mia migliore amica. Almeno ha potuto sapere che ero incinta. È stato bellissimo, ma allo stesso tempo mi mancava la persona più importante della mia vita”.

“Fino all’ultimo battito sono stata lì a tenerle la mano”, ha aggiunto. Mantenuta la promessa fatta alla madre, adesso non le resta che onorare la sua memoria nel miglior modo possibile: essendo felice.