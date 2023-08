Chi è Camila Giorgi, la tennista italiana campionessa di tenacia

Grinta, talento e bellezza. Camila Giorgi è questo e molto altro. Gli appassionati di tennis non possono certo dimenticare il suo nome, perché si tratta della tennista considerata tra le migliori italiane di sempre. Lo ha ampiamente dimostrato 2021, portando a casa il trofeo del Canada Open, e continua, di torneo in torneo a regalarci emozioni e successi senza tempo.

Non lasciatevi ingannare dallo sguardo dolce e dai lunghi capelli biondi: Camila Giorgi è una vera combattente. La tennista italiana è anche un’ottima comunicatrice e tra una sfida e l’altra trova anche il tempo di postare qualche scatto sui social. Non solo sulla sua attività sportiva, ma anche sulla sua attività nel campo della moda. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul talento di Macerata.

Chi è Camila Giorgi

Nata a Macerata il 30 dicembre 1991, Camila Giorgi si è fatta a poco a poco spazio nel cuore degli appassionati di sport. Nelle sue vene scorre sangue sudamericano, poiché sia il padre sia la madre vantano origini argentine. I suoi lineamenti e il suo fisico allenato la rendono una delle atlete più affascinanti della disciplina. La mamma, Claudia Fullone, è una disegnatrice di moda, mentre il padre, che le fa anche da allenatore e non si perde una sua gara, è un reduce della guerre alle Falkland.

Lei non è l’unica figlia della coppia. Leandro e Amadeus sono i nomi dei suoi due fratelli. La sua vita è però segnata anche da una tragica scomparsa, quella della sorella, Antonela, morta nel 2011, ad appena 23 anni, in seguito ad un incidente stradale.

La carriera della tennista italiana

Non solo tennis: Camila Giorgi ha nutrito la sua passione per lo sport sin da giovanissima. Da bambina infatti eccelleva nella ginnastica artistica, ed è da quando ha cinque anni che si dedica a campi rossi e racchette. Ha iniziato a praticare lo sport che l’ha portata a diventare una campionessa a livello internazionale nella sua città natale, Macerata. Nel 2000 venne poi notata da Nick Bollettieri, uno dei più famosi coach di tennis al mondo. Fu lui ad offrirle un contratto con IMG per allenarsi con lui nella sua prestigiosa accademia.

Ma la futura campionessa aveva solo nove anni e dovette rinunziare: troppe trasferte e troppo stress per una bambina così piccola. Questo però non mise fine alla sua carriera, da allora continuamente in ascesa. A dieci anni si trasferì in Spagna, poi a Parigi e, infine a Miami. Dal 2013 è tornata in Italia e ora viva a Calenzano.

Una carriera di successi, la sua, ricca di difficoltà, di infortuni, ma anche di grandi soddisfazioni. Nelle sue corde ci sono i campi in cui può dare il meglio in attacco, essendo, come riportano gli esperti, una delle giocatrici più offensive in circolazione. Reattiva e veloce, ma, soprattutto, inarrestabile. Sul campo è una certezza: la sua grinta la porta a non arrendersi mai.

Una vita tra sport e moda

Dopo essere approdata nel circuito maggiore Camila Giorgi ha sempre gareggiato con i completi ideati e disegnati dalla madre Claudia Fullone, titolare sin dal 2000 di una casa di moda fiorentina a gestione familiare. Ha rifiutato, nel tempo, diverse e prestigiose offerte da parte di grandi aziende di abbigliamento per sostenere l’azienda di famiglia.

Nell’aprile 2021 ha poi annunciato sui social la nascita del marchio Giomila, di cui sarà ambasciatrice e modella, per la commercializzazione dei capi di abbigliamento e accessori da donna disegnati dalla madre, coniugando sportività e lusso. Il brand Giomila è stato ufficialmente presentato al Circolo del Tennis Firenze 1898 e lei non manca mai di indossarne i capi durante le competizioni, anche per testarne i tessuti nelle situazioni più estreme. Nel giugno 2023 Giorgi risulta la terza atleta più apprezzata al mondo per stile e avvenenza secondo un sondaggio pubblicato sul tabloid britannico The Sun.

Camila Giorgi: vita privata della tennista

Non si sa moltissimo della vita privata della tennista, ma è noto che sia stata fidanzata, per diversi anni, con il collega Giacomo Miccini. I due avrebbero dovuto sposarsi nel 2017 ma, poco prima del fatidico “sì”, il fidanzamento è stato interrotto. Tra di loro sembra essere avvenuta un insanabile allontanamento.

Secondo i giornali di gossip, attualmente sembra che sia fidanzata con il collega argentino Santiago Taverna, classe 1999.