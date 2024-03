Camila Cabello racconta la rottura con Shawn Mendes: “Non stavamo bene”

Fonte: Getty Images Camila Cabello e Shawn Mendes

Sono passati tre anni dalla fine della relazione tra Camila Cabello e Shawn Mendez: una storia d’amore che, nonostante fosse arrivata al capolinea, nell’estate del 2023 sembrava potesse riprendere vita. A distanza di un anno, la cantante racconta il suo rapporto con Mendez e i motivi per cui hanno deciso di prendere strade diverse.

Camila Cabello, il rapporto con Shawn Mendez

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. È quello che è successo tra Camila Cabello e Shawn Mendez, che dopo essersi lasciati tre anni fa, tra la primavera e l’estate del 2023 hanno voluto provare a ricucire la loro storia d’amore. A confermare i sospetti, un bacio durante il festival Coachella. Una scelta che, purtroppo, li ha portati a lasciarsi solo qualche mese dopo, mettendo un punto decisivo alla loro relazione durata dal 2019 al 2021. A un anno di distanza, la cantante ha voluto raccontare la storia del loro riavvicinamento ai microfoni del podcast Call Her Daddy.

“Cosa penso del tornare con un ex ragazzo? Penso sappiate che l’ho fatto, quindi sono una fan di questa cosa. Sono una che agisce molto d’istinto. Ho degli amici che in maniera coerente dicono ‘non devo scrivergli, non gli scriverò‘ e non lo fanno. Io invece penso ‘mi va di scrivergli? Ok, gli scrivo‘. Anche se pensi che non funzionerà, ma devi avere la prova che non può funzionare ancora. Poi entri in quella fase in qui capisci che hai fatto il possibile ‘c’ho provato e adesso lo so’.”

Camila è poi entrata più in profondità raccontando la dinamica con Mendez: “Com’è stato riprovarci con Shawn? Come ho appena detto, sono una ragazza che agisce e fa quello che sente, sono molto impulsiva. Tra noi è stato bello, anche la seconda volta ci sono stati dei bei momenti. Gli vorrò sempre bene, lui è una persona deliziosa. Mi ritengo fortunata, molte persone hanno degli ex orribili, io no! Lui è una persona gentile, dolce ed educata.”

I motivi della rottura tra Camila Cabello e Shawn Mendez

Nonostante ci fosse un’ottima intenzione di continuare a stare insieme, solo pochi mesi dopo il loro riavvicinamento le cose non sono andate come i due avrebbero sperato. Fortunatamente, nessun tradimento o scandalo tra i motivi della loro separazione. Semplicemente, le cose non andavano.

Fonte: Getty Images

“Come mai ci siamo lasciati definitivamente? Nessuno dei due ha preso davvero una decisione. Il vero motivo? Diciamo che a un certo punto abbiamo capito che non era giusto, non era la cosa adatta a noi non stavamo bene come fidanzati. Ci siamo detti ‘non dobbiamo provarci così duramente per far funzionare la storia, non dobbiamo sforzarci a far andare bene le cose, ci vorremo comunque bene e lasciamo che questo vada avanti. Rimaniamo amici e vogliamoci bene. Tu vai per la tua strada e io per la mia, io farò il tifo per te e tu per me’. Non torneremo insieme perché adesso abbiamo capito che per noi non è la cosa giusta e siamo andati avanti, ma teniamo molto l’uno all’altra”.