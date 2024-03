Chi è Oscar Generale, l’ex compagno di Denny Mendez

Fonte: Getty Images Oscar Generale e Denny Mendez

Oscar Generale è l’ex compagno di Denny Mendez. Una storia d’amore importante, durata un decennio, e culminata nel 2016 con la nascita della piccola India Nayara. La coppia doveva convolare anche a nozze, dopo una romantica proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Cannes, ma poi il progetto è sfumato.

Oscar Generale, chi è l’ex compagno di Denny Mendez

Oscar Generale ha 52 anni ed è un produttore cinematografico nato a Rivarolo Canavese, in Piemonte, ma residente a Los Angeles da molti anni. Ha iniziato la sua carriera lavorando nei locali: “Portavo in giro per l’Italia, nelle discoteche più famose del nostro Paese, bellissime ragazze che inscenavano spettacoli vestite con costumi scenografici”, ha ricordato a Forbes. In quegli anni ha cominciato a fare da tramite tra i suoi clienti “che ormai si erano fidelizzati a me, al mio estro, alle mie idee e alla mia simpatia e professionalità”, e i personaggi del piccolo e grande schermo.

“Il tempo passava molto velocemente e il lavoro continuava ad aumentare così decido di trasferirmi da Torino a Milano fondando la OG Management e iniziando ad intraprendere il lavoro di manager”. Tra primi clienti di Generale Asia Argento e moltissimi altri attori italiani tra cui Raoul Bova, Claudia Gerini, Ornella Muti e Giancarlo Giannini, che Oscar propone per convention, apparizioni pubbliche, eventi, campagne pubblicitarie. A questo punto “il mio nome circola velocemente, anche nell’ambito della televisione. Inizio così a collaborare con Mediaset e Rai, e nell’ambito della moda con tutti i più grandi marchi italiani”.

Fonte: Getty Images

Poi l’importante svolta: Oscar Generale ha capito che doveva guardare al di là dell’Italia e ha cominciato a volgere il suo sguardo verso gli Stati Uniti. Nel 2005 ha dunque lasciato il Belpaese per trasferirsi in California, dove ha aperto la sua Oscar Generale Productions. Una decisione che – ha raccontato Generale – è avvenuta anche dietro consiglio di Dustin Hoffman, con il quale aveva già collaborato in diverse occasioni: “Mi ha spronato e consigliato di sbarcare in America proprio per le mie qualità lavorative e personali, secondo lui rare negli States”.

“In quegli anni ho lavorato sodo, dormito poco, facendo da tramite tra le celebrity americane e alcuni brand italiani e mondiali, fino a diventare leader nel settore della comunicazione, del product placement e della ricerca di testimonial per campagne e spot nel mondo”. Ha stretto rapporti con le più grandi case cinematografiche americane e gli studios come la Paramount, Mgm, Universal, con i quali ha chiuso diversi accordi di product placement.

“Ma questo non mi basta perché il mio sogno sin da quando ero ragazzo è sempre stato il cinema ed avendo ormai i contatti diretti con quasi tutti gli attori americani inizio a produrre film”, con star del calibro di John Travolta (diventato poi uno dei suoi migliori amici), Morgan Freeman, Nicolas Cage e Andy Garcia, solo per citarne alcuni. “Oggi sono principalmente un produttore, anche se continuo a seguire i miei clienti sparsi per il mondo con strategie di marketing sempre nuove, spaziando in progetti di arte, cultura e moda”.

Oscar Generale è un workaholic come confessato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Mi sveglio molto presto, intorno alle 3.30 del mattino, in qualunque parte del mondo mi trovi. Sono sempre attivo e sono una persona estremamente precisa. Per esempio se lei mi manda una mail, io le rispondo dopo un paio di secondi. Sempre”.

Fonte: Getty Images

La storia d’amore tra Oscar Generale e Denny Mendez

Oscar Generale e Denny Mendez si sono conosciuti nel 2012 al Festival di Cannes: la loro relazione è durata dieci anni, fino al 2022. Il matrimonio non è mai stato celebrato a causa dei numerosi impegni di lavoro nonostante la romantica proposta arrivata nel 2014 sul red carpet, sempre in Costa Azzurra.

Perché si sono lasciati Oscar e Denny Mendez? Stando alle dichiarazioni dell’ex Miss Italia era finito l’amore: la modella e attrice ha però mantenuto un buon rapporto con Generale per il bene della loro bambina. India Nayara è stata definita da Denny “un miracolo” dopo l’aborto spontaneo del 2011 che ha segnato la vita della Mendez.

“Dopo tanto dolore, sentivo in me la speranza, il fatto che Dio non mi avesse abbandonato. E la voglia di un bambino è pian piano diventata sempre più forte. Credo che quando una persona sente questa forza e ha un desiderio così forte, Dio prima o poi la premia, ti dà la grazia“, ha detto Denny Mendez.

Piccola curiosità: India Nayara è nata il 9 settembre, lo stesso giorno in cui Denny Mendez è stata eletta la più bella d’Italia nel 1996. Una vittoria che ha cambiato per sempre la sua vita privata e professionale.