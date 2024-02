Oscar 2024, i presentatori: c’è anche Zendaya

Fonte: Getty Images Candidate a migliori attrici protagoniste agli Oscar 2024: film e curiosità

La notte degli Oscar è sempre più vicina e aumenta l’hype per scoprire quali film, attori e attrici si aggiudicheranno i premi più ambiti del mondo della cinematografia internazionale. Tra le grandi domande che vorticano intorno questa magica serata c’è sicuramente la curiosità rispetto chi presenterà e premierà i candidati alle varie categorie. Quest’anno i nomi dei presentatori si può dire siano davvero “da Oscar”: tra i più attesi, anche Zendaya.

Zendaya tra i presentatori della notte degli Oscar 2024

Zendaya sarà una delle presentatrici dei premi della notte degli Oscar 2024. L’attrice di Euphoria prenderà parte all’evento dell’Academy programmato per il 10 marzo 2024 e condotto per la quarta volta da Jimmy Kimmel. Un ritorno, quello di Zendaya, attesissimo dai fan, che avevano sentito la sua mancanza l’anno scorso.

Zendaya, infatti, non era stata presente durante gli Oscar 2023: un’assenza che aveva suscitato sgomento e curiosità, ma probabilmente data dal fatto che l’attrice, in quel periodo, non aveva né un progetto candidato né un film in uscita. Una situazione completamente diversa da quella di quest’anno, considerando che Zendaya è la protagonista di Dune – Parte 2, in uscita nelle sale italiane il 28 febbraio. Un successo che verrà seguito dalla sua interpretazione in Challengers, pellicola diretta da Luca Guadagnino tra le più attese della primavera.

I presentatori della notte degli Oscar 2024

A condividere con Zendaya l’onore di consegnare i premi nelle categorie della serata degli Academy anche gli ultimi vincitori dei premi delle passate migliori interpretazioni: sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles potremo vedere attori del calibro di Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Ke Huy Quan e Michelle Yeoh. Si aggiungono poi Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Una carrellata di nomi importantissimi che pare essere solo la prima parte del cast di presentatori dell’evento. Una serata, che grazie anche alla presenza di Jimmy Kimmel, ha tutte le carte in regola per essere un successo al pari delle altre edizioni. “Siamo entusiasti del ritorno di Jimmy come presentatore e di Molly [McNearney] come produttore esecutivo degli Oscar”, ha dichiarato il CEO dell’Academy Bill Kramer quando è stato annunciato Kimmel. “Condividono il nostro amore per il cinema e il nostro impegno nel produrre uno spettacolo dinamico e divertente per il nostro pubblico globale. Siamo profondamente grati a Jimmy, Molly e ai loro team per la loro incredibile creatività e collaborazione e per aver intrapreso di nuovo questo viaggio con noi.”

Dove vedere la notte degli Oscar

Appuntamento quindi nella notte del 10 marzo per scoprire quali film vinceranno i premi della 96esima edizione degli Oscar. Quest’anno, a differenza di quelli passati, i cinefili più accaniti potranno fare le ore piccole e godersi l’evento non più su Sky, ma sulla Rai. A condurre l’evento, in onda da Roma, ci sarà Alberto Matano che si collegherà con gli Stati Uniti con un inviato della serata. La quota italiana di quest’anno è Io capitano, film diretto da Matteo Garrone candidato al Miglior film Internazionale.