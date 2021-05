Chi è Camila Cabello, la nuova Cinderella del musical in uscita a settembre

editato in: da

Classe 1997, cantautrice e ora anche attrice, Camila Cabello sarà la prossima Cenerentola nel live action musical Cinderella che dovrebbe approdare su Amazon Prime Video e su Sky e Now a partire da settembre.

Si tratta nello specifico di una rivisitazione in chiave moderna e musical del film d’animazione datato 1950 e targato Disney, a dirigerlo e sceneggiarlo Kay Cannon. Cenerentola è un grande classico, che nel corso del tempo è stato portato più volte sul grande schermo. In questa occasione tra gli attori si può citare Billy Porter, che avrà il compito di interpretare la fata madrina e vincitore di un Emmy con la serie tv Pose, mentre il ruolo del principe è andato a Nicholas Galitzine.

A Camila Cabello è andato il ruolo della protagonista Cenerentola. Giovane e di talento, è nata il 3 marzo del 1997 a Cojímar vicino all’Havana, all’anagrafe è Karla Camila Cabello Estrabao e la sua carriera parte da lontano. Già da giovanissima, infatti, ha seguito il suo sogno di diventare una cantante. I primi passi in tal senso li ha mossi nel 2012 prendendo parte alle audizioni di X Factor Usa come solista, eliminata, ha poi riprovato a entrare nello show (con successo) insieme al gruppo Fifth Harmony con cui si è classificata al terzo posto.

Un’esperienza che per lei è terminata poi nel 2016 quando ha deciso di dare vita a una carriera come solista. Due gli album da sola: Camila del 2018 e Romance del 2019, due quelli in studio con il gruppo. Tante le collaborazioni nel mondo della musica, i lavori per marchi importanti come testimonial. Tra i suoi singoli di maggiore successo si possono ricordare Havana, in collaborazione con il rapper Young Thung, e Senorita realizzato con Shawn Mendes con il quale fa coppia dal 2019, dopo essere stati amici per anni. Nella sua carriera non sono mancati i riconoscimenti ottenuti in alcuni dei premi più importanti.

Ora arriva il suo debutto come attrice cinematografica in Cinderella, in cui interpreta il ruolo di Cenerentola uno dei più amati delle fiabe da grandi e piccini e che vanta numerose versioni per il piccolo e il grande schermo. Ultima in ordine di tempo Lily James nella pellicola del 2015 diretta da Kenneth Branagh.

Molto attiva sui social, Camila Cabello su Instagram ha un profilo seguitissimo (al momento da oltre 52,7 milioni di follower) dove pubblica tante immagini sia legate al lavoro che alla sua vita e ai suoi affetti.