Camila Cabello e Shawn Mendes, l’annuncio della rottura spiazza i fan

Elodie e Marracash, l’amore su Instagram e le canzoni

Brutto risveglio per i fan di Camila Cabello e Shawn Mendes. Qualche ora fa sui profili social delle due superstar della musica è apparso un annuncio che i fedelissimi della coppia non avrebbero mai voluto leggere. Con poche parole, semplici e molto chiare, i due artisti hanno annunciato la fine della loro relazione che durava da poco più di due anni.

Le parole su Instagram

Camila e Shawn hanno comunicato la loro decisione ai fan via social pubblicando, nello stesso momento, la stessa storia su Instagram. Ecco le parole scelte per divulgare la notizia, scritte su sfondo nero.

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’uno per l’altra come persone è più forte che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad esserlo. Apprezziamo il vostro supporto fin dall’inizio e continueremo farlo. Camila e Shawn”.



Tra le parole di Camila e Shawn compare qua e là qualche emoticon a forma di cuore, segno che l’affetto tra i due è forte e la decisione di rompere il fidanzamento è comunque sofferta. Del resto, i fan delle due popstar erano convinti da diversi mesi che i due sarebbero arrivati all’altare, sensazione che trovava conferma nella grande sintonia tra i due giovani innamorati mostrata nell’ultimo periodo (avevano passato anche il lockdown insieme) e dal grosso anello di fidanzamento sfoggiato da Camila Cabello in più occasioni a partire dalla scorsa estate.

Camila Cabelo e Shawn Mendes in coppia dal 2019

La fine della storia d’amore tra Camila e Shawn, artisti dal successo planetario molto amati dal pubblico dei giovanissimi – vera base dei milioni di follower che frequentano i profili ufficiali delle due star sui social network, specie Instagram e TikTok – è stata un vero colpo per il pubblico in rete che in queste ore si sta scatenando per capire i motivi della rottura dei loro beniamini. Insieme dall’estate del 2019, dopo il successo mondiale della hit Señorita, la coppia aveva fatto sognare i fan diventando presto una delle più amate dello showbiz statunitense e mondiale.

La separazione ha scatenato una pioggia di commenti, specie su Twitter, una situazione simile a quella seguita alla recente rottura tra Elodie e Marracash anche questa accolta con clamore e rammarico dai fan della coppia. La stagione, del resto, era iniziata con la fine della love story tra Gigi Hadid e Zayn Malik, anche loro super seguiti dal pubblico. Chissà quale sorpresa rivelerà ancora questo autunno.