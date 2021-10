Gigi Hadid, la madre accusa Zayn Malik di aggressione, ma lui nega

Gigi Hadid e Zayn Malik formano una delle coppie più chiacchierate del mondo. I due, che sono una coppia dal 2016 e che sono diventati genitori circa un anno fa della piccola Khai, hanno sempre cercato di tenere la loro vita privata lontano dai pettegolezzi. A far scatenare le voci, però, questa volta è proprio la madre della modella, Yolanda, che lancia all’ex cantante dei One Direction una pesante accusa.

Gigi Hadid, la madre Yolanda accusa Zayn di aggressione

Zayn Malik avrebbe aggredito Yolanda, la madre della compagna Gigi Hadid. Un’accusa pesantissima, lasciata trapelare dal magazine statunitense TMZ. Stando a quanto riportato, la donna avrebbe affermato che il compagno di sua figlia l’avrebbe colpita in maniera violenta.

Il tutto sarebbe avvenuto durante durante un forte litigio. Secondo fonti vicine alla donna, Yolanda starebbe seriamente valutando l’ipotesi di denunciare Zayn Malik. E se la notizia inizialmente poteva sembrare un’indiscrezione priva di fondamento, ad alimentare i dubbi ci ha pensato proprio il cantante, che ha immediatamente voluto rilasciare alcune dichiarazioni.

Zayn Malik risponde alle accuse della suocera

Zayn Malik ha sempre dimostrato di tenere alla sua privacy, a cui ha prestato particolarmente attenzione dopo la nascita della figlia Khai. Questa volta, però, ha scelto di non rimanere in silenzio e di commentare immediatamente le voci sul suo conto. Lo ha fatto prima attraverso un post su Twitter, in cui ha dichiarato di aver avuto una discussione con un membro della famiglia di Gigi, ma di aver cercato di non far trapelare la notizia:

Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un familiare della mia compagna che è entrato in casa nostra diverse settimane fa mentre la mia compagna non c’era. Questa era e dovrebbe essere ancora una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico.

Insomma, Zayn Malik non ha negato di essere stato il protagonista di un litigio. Con un messaggio a TMZ, il magazine che ha fatto trapelare la notizia, ci ha tenuto però a specificare di non aver mai aggredito Yolanda.

Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli. Spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato.

Una questione, quella che stanno affrontato Zayn Malik e Gigi Hadid, estremamente delicata. I due riusciranno a riportare la pace e la serenità in famiglia o l’accusa di aggressione lanciata da Yolanda porterà i due ad una separazione definitiva?