Sembra che Camilla Giorgi sia sparita nel nulla, insieme a tutta la sua famiglia. E intanto il Fisco li cerca per presunte irregolarità nella dichiarazione dei redditi

Fonte: IPA Camila Giorgi, cosa è successo alla tennista scomparsa: "Ricercata dal Fisco"

Il mondo del tennis è in allarme per la scomparsa di Camila Giorgi, la nota tennista di Macerata, dopo che l’ultima sua traccia è stata una storia pubblicata su Instagram all’inizio di maggio. Da allora, Giorgi non ha dato segni di sé, e questo ha generato preoccupazione, speculazioni, e soprattutto molta curiosità.

È recente la notizia che la Guardia di Finanza era alla ricerca dell’atleta per notificarle una serie di documenti legati a degli accertamenti fiscali.

Il misterioso ritiro dal professionismo

Lo scorso 7 maggio aveva annunciato il ritiro dal tennis professionistico, e la notizia era stata resa pubblica attraverso l’elenco degli “atleti ritirati” sul sito dell’International Tennis Integrity Agency. Questa mossa inizialmente sembrava potesse essere una strategia per sottrarsi agli obblighi dei controlli antidoping, che includono la necessità di comunicare frequentemente il proprio luogo di permanenza.

Camila Giorgi, che aveva raggiunto il picco della sua carriera classificandosi numero 26 al mondo nel 2018, non ha comunicato il suo ritiro né alla Women’s Tennis Association (Wta) né al pubblico più ampio, lasciando l’annuncio solo all’Itia. In aggiunta, i numeri di telefono sia della tennista sia dei suoi familiari sono stati disattivati, rendendo la famiglia Giorgi completamente irreperibile.

Tentativi infruttuosi di contatto e indagini fiscali

Il 13 aprile, le autorità finanziarie avevano tentato di convocare Giorgi per discutere di certe pendenze fiscali riscontrate nei suoi confronti, ma senza successo. Nonostante i ripetuti tentativi, non è stato possibile notificarle nulla e non è stata presentata alcuna denuncia di scomparsa. Questo ha ampliato il mistero attorno alla sua assenza improvvisa e al silenzio che la circonda.

L’indagine condotta dalla Procura di Firenze ha rivelato che anche la famiglia di Giorgi, composta dal padre argentino, che è anche il suo allenatore, e dalla madre Claudia, che ha insegnato arte nelle Marche, presenta delle irregolarità fiscali. In particolare, si è scoperto che non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi annuali. Dubbi, ma anche conferme, quindi.

Non solo Camila, ma anche i suoi fratelli Leandro e Amadeus, oltre ai genitori, sono scomparsi senza lasciare tracce.

A giudizio per non essersi (forse) vaccinata

La sparizione di Camila potrebbe essere legata anche a problemi giudiziari. La tennista è infatti coinvolta in un’indagine legata a presunte false vaccinazioni anti-Covid, per le quali è previsto un processo. Il prossimo 16 luglio si terrà l’udienza preliminare a Vicenza, dove Camila dovrebbe comparire davanti al Gip.

Speculazioni su un possibile trasferimento negli Usa

Si sospetta che Giorgi possa aver lasciato l’Europa per trasferirsi negli Stati Uniti, una mossa che potrebbe essere stata motivata dal desiderio di sfuggire alle pressioni fiscali in Italia. Questa teoria non è confermata, ma i continui misteri e le speculazioni aumentano mentre la tennista rimane irreperibile.

Camila Giorgi grande assente alle Internazionali di tennis

Nota per il suo significativo talento tennistico e le numerose vittorie importanti ottenute negli ultimi anni, non si è iscritta alla recente competizione internazionale del Foro Italico, un evento in cui era attesa.

Tathiana Garbin, capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, ha espresso la sua apprensione per la situazione, sottolineando l’impossibilità di contattare Camila. Anche la Federazione Italiana Tennis e Padel e i numerosi follower di Giorgi su Instagram restano all’oscuro delle reali condizioni e delle motivazioni dietro il suo ritiro e la sua sparizione.