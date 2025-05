Isola, Camila Giorgi: “Nunzio non è proprio il mio tipo di uomo”

Nunzio Stancampiano non ha nascosto un certo interesse per la campionessa di tennis, ma lei non sembra ricambiare

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha preso il via da qualche settimana e cominciano già a nascere le prime simpatie tra i naufraghi. Nunzio Stancampiano non ha nascosto di provare una certa attrazione per Camila Giorgi, con tanto di complimenti e avance. La campionessa di tennis però non sembra ricambiare l’interesse dell’ex ballerino di Amici, dimostrando di avere le idee molto chiare.

Camila Giorgi, le avance di Nunzio Stancampiano

Cominciano a nascere le prime simpatie in Honduras, dove i naufraghi iniziano ad avvicinarsi e a creare i primi rapporti, più o meno profondi. È quello che sta accadendo tra Camila Giorgi e Nunzio Stancampiano: la tennista e l’ex ballerino di Amici, entrambi del gruppo dei Giovani, si sono trovati in spiaggia e hanno parlato di relazioni, scambiandosi delle opinioni.

La campionessa sembra avere le idee chiare sull’uomo che vorrebbe avere al proprio fianco. “Sono una ragazza gelosa, non mi piace andare a ballare e non voglio un ragazzo che ci vada. A me piace l’uomo tranquillo, molto tranquillo, quello a cui non piace nemmeno la discoteca”, ha confessato al compagno d’avventura. Il ballerino allora ha colto l’occasione per lanciarle una provocazione, commentando: “Quindi io non posso andare a ballare?”.

Immediata la replica di lei, che lo ha gelato rispondendogli: “Ma tu non sei il mio fidanzato“. E quando lui ha tentato di insistere e imbarazzarla dicendole: “Hai caldo perché ti sto vicino?”, lei ha frenato infastidita le avance, troncando con un “Dai, basta!”.

Il confessionale di Camila Giorgi

La sportiva non sembra aver gradito particolarmente le avance di Nunzio, tanto che davanti alle telecamere del confessionale ha rivelato di non avere alcun interesse per il ballerino. “Quando Nunzio mi ha proposto di andare in Sicilia quest’estate ho detto di no. La Sicilia mi piace, ma non vorrei che lui fraintendesse. Non è il mio tipo, è l’opposto dei miei gusti ed è troppo giovane. Mi piace un uomo che sappia proteggerti, che sappia dire le cose come stanno. Nunzio non è così”, ha messo in chiaro senza mezzi termini.

Dal canto suo l’ex volto di Amici sembra avere un’altra opinione, come ha confessato di fronte alle videocamere del survival show: “Ci gioco perché mi diverte, da parte sua c’è tanto imbarazzo, non posso nemmeno guardarla negli occhi che ride, si tocca i capelli. E se quando guardi una donna lei diventa nervosa, si tocca i capelli e ride significa che qualcosa c’è. Un pizzico di queste cose riesco a coglierle”.

Chissà se da questo scambio nasceranno nuove tensioni tra i due naufraghi. Nel frattempo la situazione su Cayo Cochinos è si fa più complicata: dopo l’eliminazione del figlio del figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano, si sono ritirati sia Angelo Famao che Leonardo Brum, entrambi per motivi personali, e anche Antonella Mosetti sembra essere sul punto di mollare e abbandonare il gioco. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia pare che Mediaset sia già al lavoro per provinare nuovi naufraghi da fare partire, per scongiurare il calo dei partecipanti a causa dei numerosi abbandoni.