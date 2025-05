Fonte: IPA Veronica Gentili

L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi ha preso avvio solo da pochi giorni, ma già la produzione ha dovuto affrontare diversi guai. Nel corso della prima puntata del reality show, Veronica Gentili, infatti, ha dovuto annunciare ai telespettatori che un concorrente non avrebbe preso parte all’episodio d’esordio del programma televisivo perché aveva già subito un infortunio. Si trattava di Dino Giarrusso, che si è unito ai colleghi naufraghi nel corso della seconda puntata del reality show.

Adesso, invece, l’Isola dei Famosi ha perso altri due componenti del cast: è stato annunciato che sia Leonardo Blu che Angelo Famao hanno deciso di ritirarsi, come comunicato nel canale social ufficiale del programma televisivo.

Leonardo Blu e Angelo Famao, il ritiro dall’Isola

L’Isola dei Famosi ha visto un cambio di conduzione nel 2025: dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, infatti, è stata chiamata a condurre la giornalista Veronica Gentili che ha svelato, fin da subito, di voler riportare il reality show alle sue origini. La conduttrice televisiva ha dimostrato di essere in grado di condurre il programma con il giusto spirito, mescolando un racconto dal taglio giornalistico a divertenti battute di spirito.

Accanto a lei Simona Ventura, che le fa da spalla e, fin da subito, ha deciso di darle dei consigli preziosi, tanto che ogni voce di rivalità tra le due è stata prontamente smentita.

Qualche problema ci sarebbe invece tra i concorrenti, provati dalle privazioni di quest’avventura televisiva. Tra tutti loro, due hanno subito dimostrato il loro acuto malessere e la voglia di fare ritorno in Italia. E così è stato perché, come comunicato dalla produzione del programma televisivo, Leonardo Blu e Angelo Famao hanno deciso di ritirarsi dal gioco.

Nel video condiviso su Instagram dalla produzione dell’Isola dei Famosi, si vede l’inviato speciale dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli, che annuncia il ritiro dei due concorrenti: “Angelo Famao e Leonardo Blu hanno deciso di lasciare l’Isola dei Famosi”.

In seguito, si vedono i concorrenti salutare i loro compagni d’avventura e augurargli ogni bene. Spadino si è detto dispiaciuto per la loro scelta.

Le dichiarazioni di Angelo Famao e Leonardo Blu

Dopo l’infortunio iniziale di un concorrente, adesso due protagonisti del cast dell’Isola dei Famosi hanno deciso di abbandonare lo show. I due hanno spiegato le loro ragioni con un video.

Angelo Famao si è detto dispiaciuto per la sua decisione, soprattutto perché non voleva deludere nessuno: “Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile, in primis per me e per le promesse che ho fatto a tutte le persone a me più care, ma decido di ritirarmi e di ritornare a casa, per me il gioco finisce qua”.

Leonardo Blu, invece, ha scelto di tornare in Italia per mettere al primo posto sé stesso e non il gioco: “Ho chiesto di ritornare a casa perché non sto bene, allora ho bisogno di capire me stesso, non il gioco, per me il gioco è finito già. Voglio tornare a casa e punto”.