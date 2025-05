Fonte: IPA Simona Ventura e Veronica Gentili

Per Veronica Gentili, condurre l’Isola dei Famosi è un’opportunità: eppure, prima del suo debutto, che è stato promosso da pubblico e parte della critica, ha più volte ribadito la sua volontà di mettersi in gioco e di apportare al reality show la sua visione. Una visione che si avvicina al taglio giornalistico, alla naturale curiosità umana di far emergere le storie dei concorrenti. Al fianco della conduttrice c’è lei: Simona Ventura, che è stata conduttrice, naufraga e ora opinionista. Ma sulla presunta rivalità, la Gentili frena: “Speculazione”.

Veronica Gentili parla della presunta rivalità con Simona Ventura

Due donne forti nello studio dell’Isola dei Famosi, di cui una nuova conduttrice e l’altra ex conduttrice? Deve esserci una rivalità, secondo i malpensanti. E invece no: al solito, il tema della competizione femminile è (troppo) ricorrente, non solo in televisione, ma un po’ in tutti i posti di lavoro. Ed è proprio per questo che Veronica Gentili ha voluto spegnere qualsiasi “fuoco” legato alla presunta rivalità, con un’intervista su Oggi.

“Questa della competizione femminile è la solita speculazione. In realtà c’è un grande feeling tra noi due e mi piaceva l’idea che io fossi il poliziotto buono e lei quello cattivo: può giocare da battitrice libera e dire tutto quello che pensa”. Più che buona la prima per questo duo che non ha deluso le aspettative né gli spettatori (2 milioni sia nella prima quanto nella seconda puntata), con ottimi riscontri anche sui social.

E riguardo alla sua scelta di accettare la conduzione di un reality come l’Isola dei Famosi, la Gentili ha specificato ancora una volta il suo intento: “Spero di aver dimostrato che si può essere seri senza essere seriosi e che non ci sono argomenti da snobbare. Io sono così: una persona che sa guardare, ascoltare, tenere gli occhi aperti, e che mette a frutto queste capacità anche in un reality”.

Gentili e Ventura, un duo che funziona

“Crederci sempre, arrendersi mai”, per gli affezionati di lunga data dell’Isola dei Famosi, il ritorno di Simona Ventura ha segnato un momento storico: certo, non è la conduttrice, è l’opinionista (l’unica), ma a questo punto è giusto così. Perché la Gentili sta dimostrando di avere il giusto spirito per affrontare anche i reality show, dopo l’esperienza più che positiva a Le Iene. Un duo che funziona, e non è scontato, considerando l’evidente crisi dei reality, con ascolti che non convincono più come un tempo.

Sin dall’inizio la Gentili aveva ritenuto opportuno sottolineare la complicità con la Ventura. Non una rivalità: per lei ha speso parole di grande stima. “È una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature”. Nessuna competizione, dunque, ma l’obiettivo di assicurare a Mediaset un buon lavoro, soprattutto dopo gli ascolti bassi del Grande Fratello e il flop di The Couple. Le luci dei riflettori sono puntati sull’Isola, che nella scorsa edizione non ha brillato per gli ascolti, nonostante la volontà di Vladimir Luxuria. Ma è ancora presto per fare un bilancio dell’edizione del 2025.